В Иглинском районе появился новый ФАП

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Нижние Лемезы Иглинского района. Его построили по программе «Модернизация первичного звена», которая входит в национальный проект «Здравоохранение». Ранее в селе уже работал ФАП, но он располагался в неприспособленном здании. Теперь жители двух населенных пунктов смогут воспользоваться услугами уже нового медучреждения.