В двух районах Башкирии завершают ремонт сельских ДК

В Благоварском и Кушнаренковском районах готовятся к открытию дома культуры. Их удалось отремонтировать благодаря национальному проекту «Культура» в том числе. С 2019 года в Башкортостане ведется капитальный ремонт культурно-досуговых центров, которые являются неотъемлемой частью сельской жизни. В местных клубах проводятся концерты, различные мероприятия, собираются творческие коллективы, организовываются занятия для детей. Глава Башкортостана уделяет серьезное внимание поддержке культуры в селах.

Обвалившийся потолок как сигнал для ремонта. Местные жители готовы потерпеть, ведь построенный 60 лет назад дом культуры – сердце села Старокучербаево. На благоустройство из бюджета республики выделили 7 млн рублей, и 200 тысяч – сам муниципалитет.

Особенно радуются новой сцене. Здесь происходят самые яркие события села: концерты, театральные постановки, творческие вечера. Гордостью сельчан являются вокальный ансамбль «Ляйсан», участникам которого в среднем 60 лет. А вот мечты об актерской карьере можно реализовать в театральном кружке «Умырзая».

Так же сплоченно жители села Старокучербаево решили помочь и бойцам на СВО.

Субсидию на реновацию районного ДК в рамках национального проекта «Культура» получили и в селе Кушнаренково. В двухэтажном здании, где занимаются творческие коллективы, расположена библиотека и детская музыкальная школа, тоже протекала крыша, поэтому средства направили на капитальный ремонт кровли.

Из бюджета республики выделили почти 10 млн рублей, 200 тысяч – средства муниципалитета. Ремонтные работы начались в мае и уже выполнены на 80%. Срок сдачи объекта запланирован на конец августа.

За последние пять лет в районах республики проведен капитальный ремонт в полусотне домов культуры, строятся клубы, приводят в порядок музеи, библиотеки, музыкальные школы. Руководство республики поддерживает и вкладывается в развитие культуры в Башкортостане на всех уровнях.