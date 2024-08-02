В Башкирии за сутки пропали 12 человек

В Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали, что всего за одни сутки в регионе заблудились и пропали 12 человек.
Около села Кананильское Зилаирского района в лесу потерялись трое мужчин, когда поехали смотреть делянку. Их нашел работодатель, в медпомощи они не нуждались.
Недалеко от деревни Староуразаево Краснокамского района в лесу потерялись две женщины 63 и 61 лет. К счастью, «потеряшки» вышли из леса самостоятельно.
Около деревни Абдулкасимово Учалинского района пропал 75-летний мужчина. Он ушел в лес за грибами и заблудился, но вскоре нашел дорогу к населенному пункту.