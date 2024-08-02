В Уфе спасатели пришли на помощь двум рыбачкам

Сегодня утром помощь спасателей потребовалась двум жительницам Уфы. По информации пресс-службы Управления гражданской защиты столицы, женщины рыбачили на левом берегу реки Белой. Потом решили переплыть на резиновой лодке на противоположный берег. Однако лодка зацепилась за кусты и порвалась.

Потом сломалось весло. Но они все же сумели вернуться обратно на берег и позвонили в экстренные службы.

Сотрудники поисково-спасательного отряда ведомства доплыли до рыбачек на катере, забрали их, перевезли на нужный берег и напомнили, что если собрались на рыбалку на лодке, то необходимо обязательно учитывать погодные условия.