За месяц в Башкирии выпало 2,5 месячной нормы осадков

Вместе с тем, уровень воды снизился на реке Ай в селе Месягутово Дуванского района на 67 см, а также на Белой в Салавате, Ишимбае, Мелеузе. Также на убыль пошла вода на реке Уфа в деревне Укман и в селе Ахлыстино Благовещенского района.