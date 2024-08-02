За месяц в Башкирии выпало 2,5 месячной нормы осадков

Наиболее сильные дожди наблюдались в южных и юго-восточных районах республики, в том числе в селах Зилаир и Акъяр. На контроле спецслужб остаются четыре ситуации в трех муниципалитетах, подтоплены автодороги в Стерлитамакском районе, в самом Стерлитамаке и Уфе.
Максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются в Уфе на Белой в районе Монумента Дружбы; в Архангельском районе на Инзере в деревне Устье-Бассы; на реке Ай в селе Большеустьикинское Мечетлинского района.
Вместе с тем, уровень воды снизился на реке Ай в селе Месягутово Дуванского района на 67 см, а также на Белой в Салавате, Ишимбае, Мелеузе. Также на убыль пошла вода на реке Уфа в деревне Укман и в селе Ахлыстино Благовещенского района.
Протяжённость перелива дороги к садам «Казарез» и «Альбатрос» в Демском районе Уфы увеличилась до 150 м, глубина составляет 70 см. Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы перевезли из СНТ трёх человек.
Ведется постоянный мониторинг уровня рек и сброс воды на водохранилищах. В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан в круглосуточном режиме продолжает работать оперативный штаб.