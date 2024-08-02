В Уфе протестировали работу шлюза комплекса для гребного слалома

В столице республики протестировали работу шлюза комплекса сооружений гребного слалома. Строительство канала начали два года назад в рамках подготовки к 450-летию Уфы по федеральной программе «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Сооружение находится на озере Тёплом.

Комплекс состоит из стартового и финишного бассейнов, соревновательный канал будет иметь длину 250 метров, глубину 175 сантиметров. Комплекс использует тёплые воды ТЭЦ, потому тренироваться спортсмены смогут практически круглый год. А столица республики будет принимать состязания высокого уровня. Объект планируют сдать в августе к 450-летнему юбилею Уфы.