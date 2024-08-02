В Уфе завершилась Всероссийская летняя Спартакиада для детей с ОВЗ

В Уфе завершилась Всероссийская летняя Спартакиада для детей-инвалидов от 12 до 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата. Участники выявляли сильнейших в четырёх видах спорта: дартсе, бадминтоне, плавании и настольном теннисе. Всего в Уфу приехали более 200 детей из 24 субъектов нашей страны.
Софья Лопаткина приехала в Уфу из Нижегородской области, принимала участие в заплывах на дистанции в сто метров кролем и брассом, но лучший результат показала в командной эстафете. Девушка занимается плаванием с четырёх лет, стала кандидатом в мастера спорта и недавно приехала с чемпионата России.
В соревнованиях по плаванию принимали участие около ста человек, больше всего пловцов было у Башкортостана, Омской и Томской областей.
Тем не менее приехали в Уфу и участники чемпионатов России, они были фаворитами и взяли наибольшее количество медалей. Помимо плавания, спортсмены соревновались в дартсе, бадминтоне и настольном теннисе. Полина Алякина, к примеру, в один день завоевала золото в бадминтоне, а на следующий решила попробовать свои силы уже в другом виде спорта.
56 спортсменов заявились на соревнованиях по настольному теннису, практически все из них пробовали свои силы и в трёх других видах спорта. Вообще, Спартакиада — это история про универсальность спортсменов. Ведь для них любой спорт — движение вперёд.
Юноши и девушки выявляли сильнейших в настольном теннисе в отдельных зачётах, каждый из которых был подразделён ещё и на классы, в зависимости от степени поражения опорно-двигательного аппарата. А всего за медали в Уфе боролись больше двухсот детей из 24 регионов нашей страны.