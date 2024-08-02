В Уфе завершилась Всероссийская летняя Спартакиада для детей с ОВЗ

В Уфе завершилась Всероссийская летняя Спартакиада для детей-инвалидов от 12 до 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата. Участники выявляли сильнейших в четырёх видах спорта: дартсе, бадминтоне, плавании и настольном теннисе. Всего в Уфу приехали более 200 детей из 24 субъектов нашей страны.

Софья Лопаткина приехала в Уфу из Нижегородской области, принимала участие в заплывах на дистанции в сто метров кролем и брассом, но лучший результат показала в командной эстафете. Девушка занимается плаванием с четырёх лет, стала кандидатом в мастера спорта и недавно приехала с чемпионата России.

Наша команда очень дружная, из-за того, что мы постоянно общаемся, лучше продвигается тренировочный процесс. Одна из целей была — эстафета, которую мы исполнили. Софья Лопаткина, участница соревнований

В соревнованиях по плаванию принимали участие около ста человек, больше всего пловцов было у Башкортостана, Омской и Томской областей.

Данные соревнования проводятся для совсем юных, начинающих пловцов, классификационных требований к участию нет, достаточно не иметь никакого спортивного разряда, многие начинают свой спортивный путь, выполняют юношеские и взрослые разряды. Андрей Франченко, главный судья соревнований по плаванию

Тем не менее приехали в Уфу и участники чемпионатов России, они были фаворитами и взяли наибольшее количество медалей. Помимо плавания, спортсмены соревновались в дартсе, бадминтоне и настольном теннисе. Полина Алякина, к примеру, в один день завоевала золото в бадминтоне, а на следующий решила попробовать свои силы уже в другом виде спорта.

С того момента, как я сюда пришла, мне очень понравился бадминтон. Полина Алякина, участница соревнований

56 спортсменов заявились на соревнованиях по настольному теннису, практически все из них пробовали свои силы и в трёх других видах спорта. Вообще, Спартакиада — это история про универсальность спортсменов. Ведь для них любой спорт — движение вперёд.

Спартакиада тем и интересна, спортсмен, если составлено расписание, позволяющее участвовать во всех дисциплинах, они участвуют во всех, здесь будут и пловцы, и теннисисты, и бадминтонисты. Ирина Борисова, тренер-представитель команды Тверской области