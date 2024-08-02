В Уфе прошло заседание Совета при Главе Башкирии по межнациональным отношениям

Выстроить эффективную работу с мигрантами призвал Радий Хабиров. Сегодня в Уфе состоялось заседание Совета при Главе Башкортостана по межнациональным отношениям. На нем, в частности, обсудили вопрос социальной и культурной адаптации пребывающих в регион иностранных граждан.

52888 иностранных граждан были поставлены на миграционный учёт за 4 месяца текущего года. Еще порядка 20 тысяч человек продлили срок своего пребывания в Башкортостане. Жители бывших союзных государств едут к нам в поисках работы. Закрывать перед ними двери нельзя, учитывая, что республика активно развивается, запускаются новые стройки, инвестпроекты. Потребность в рабочей силе, в том числе трудовых мигрантах, высока, отметил сегодня на заседании глава региона. В то же время, подчеркнул Радий Хабиров, растущий поток миграции влияет не только на рынок труда, но и на межнациональную, а также криминогенную обстановку в регионе.

Мы видим, что совершенные мигрантами в разных регионах резонансные преступления вызывают жесткую общественную реакцию. Люди хотят спокойствия и безопасного поведения со стороны приезжающих к нам иностранцев. И это один из важных запросов общества к власти. Вы знаете, что на федеральном уровне создана современная нормативная правовая база, регулирующая направления миграционной политики. Наша с вами задача — грамотно выстроить эффективную работу на местах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В первую очередь, необходимо обеспечить социальную и культурную адаптацию иностранных граждан к условиям жизни, учебы и работы в регионе, отметил глава Башкортостана. По словам Радия Хабирова, нужно создать полноценные условия для успешного освоения мигрантами русского языка, принятых в российском обществе норм поведения, формирования у них правосознания и правовой культуры, приобщения к традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

В государственную программу реализации государственной национальной политики в Республике Башкортостан мы включили подпрограмму — обеспечение успешной социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан в РБ. Тем не менее в республике еще остаются определенные проблемы в сфере обеспечения социальной культурной адаптации иностранных граждан. Прежде всего — это отсутствие органа исполнительной власти, ответственного за координацию мероприятий по социальной и культурной адаптации иностранных граждан, по обеспечению межведомственного взаимодействия в данной сфере. Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан

Мы определенные изменения предполагаем после выборов внести в структуру правительства Республики. Может быть, отдельный орган, может добавить полномочий. Если это Минсоцтруда, то Минсоцтруда, если другой, то другой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По данным социологических опросов, в республике фиксируется рост негативного отношения местных жителей к мигрантам. Среди негативных последствий пребывания иностранных граждан, считают россияне, это рост преступности, наркомании, провокационное поведение мигрантов и то, что приезжие тормозят рост уровня зарплат в тех сферах, где они трудятся.

Что касается уровня криминальной активности среди приезжих из-за рубежа, то он составляет менее процента. 0,6 от общей преступности. Если в первом полугодии общая регистрация 24959 преступлений, то всего иностранными гражданами совершено 162. Рост небольшой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Евгений Полтавец, заместитель министра внутренних дел по Республике Башкортостан

Учитывая, что основная масса мигрантов пребывает из мусульманских государств, работу по социально-культурной адаптации иностранных граждан должны усилить со своей стороны и представители духовенства, отметили на заседании по межнациональным отношениям. Речь идёт о проповедях и мероприятиях с участием мигрантов.

Сами проводим мероприятия и торжества с приглашением через национальные диаспоры, приглашаем участников из разных стран, сами посещаем такие мероприятия, где рассказываем не только проповеди, но и историческую, культурную, духовную составляющую нашей страны. Мухаммад Таджуддинов, председатель регионального духовного управления мусульман Республики Башкортостан в составе ЦДУМ России

Башкортостан всегда был и остается территорией стабильности, мира и согласия в сфере межнациональных отношений. Примером укрепления братского единения. Во время заседания глава республики поручил представить предложение по проекту нового Дома Дружбы народов.

Неспеша начнем строить. Давайте к этому приступим, чтобы все там могли, и это был именно Дом Дружбы, нашей национальной культурной автономии, которая там есть. Мы сегодня Дагестан награждаем, и другие народы есть у нас, чтобы там вот, соответственно, были. Красивое, хорошее, яркое здание. Это такой дом дружбы — межрелигиозный, межконфессиональный и межнациональный — такое сделаем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан