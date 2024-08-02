В Уфе на ипподроме «Акбузат» пройдёт розыгрыш «Рысистого дерби»

На ипподроме «Акбузат» пройдет одно из главных событий года в конном спорте. «Рысистое дерби» — это основной и традиционный приз для лошадей четырехлетнего возраста. На «Дерби» отбираются только лучшие рысаки и опытные мастера-наездники.
Они понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда. Виталий Секисов работает с лошадьми более 40 лет. Он окончил школу наездников, после работал в Кургане. В 1983-м пришел на уфимский «Ипподром». С тех пор он выиграл более 800 первых мест, 180 традиционных призов и установил 27 рекордов.
Настроить своего рысака перед стартами непросто. К ним нужно найти особенный подход. Помимо главного заезда «Рысистое дерби», пройдет розыгрыш и других традиционных призов. Виталий Секисов выступит трижды на лошадях по кличке «Ультра», «Аллегория» и «Успешная».
Еще один опытный мастер-наездник на уфимском ипподроме — Юрий Портнов. Он начал работать в 83-м году под руководством Секисова. На «Дерби» Юрий Константинович не выступит, нет подходящей лошади. Это ответственный старт как для наездника, так и для самого рысака. Особенность в том, что у лошади есть один шанс в жизни побороться за приз, так как к стартам допускаются только лучшие и резвые рысаки четырехлетнего возраста. Потому на подготовку лошади требуется немало времени.
Помимо бегового дерби, рысаки выступят еще в четырёх заездах на традиционные призы. Также в программу включены и испытания на лошадях чистокровной верховой породы. Они продемонстрируют навыки в двух скачках.
Конкуренцию башкирским мастерам-наездникам составят представители Татарстана и Оренбургской области.