В Башкирии подтопило три участка автодорог

В Госкомитете Башкирии по ЧС продолжают следить за паводками в регионе. Так, на контроле находится три затопленных участка дорог.
В Стерлитамаке и Стерлитамакском районе, а также в Уфе дороги до сих пор находятся под водой. Домов и придомовых территорий дождевые паводки не достигли.
При этом, максимальный подъем уровня воды за сутки отмечается на реке Белой в Бирске (динамика уровня воды за сутки + 32 см, текущий уровень 330 см, выход реки на пойму 820 см) и в столице региона в районе Монумента Дружбы (динамика уровня воды за сутки + 17 см, текущий уровень 315 см, выход реки на пойму 600 см).
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.