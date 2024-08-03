В Башкирии подтопило три участка автодорог

Вместе с тем, уровень воды снизился на реке Ашкадар в Стерлитамаке на 45 см, на реке Белой в Ишимбае на 38 см, на реке Белой в Салавате на 31 см, на реке Ай в селе Месягутово Дуванского района на 22 см. Объем притока и сброса воды на Павловском водохранилище снизился, в связи с этим на реке Уфе продолжается снижение уровней: в селе Старые Карашиды Иглинского района на 11 см, в селе Ахлыстино Благовещенского района на 11 см, в районе уфимской Шакши на 10 см. Ситуацию держим на контроле!

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС