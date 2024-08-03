В Башкирии подтопило три участка автодорог

В Госкомитете Башкирии по ЧС продолжают следить за паводками в регионе. Так, на контроле находится три затопленных участка дорог.

Фото №1 - В Башкирии подтопило три участка автодорог

В Стерлитамаке и Стерлитамакском районе, а также в Уфе дороги до сих пор находятся под водой. Домов и придомовых территорий дождевые паводки не достигли.

При этом, максимальный подъем уровня воды за сутки отмечается на реке Белой в Бирске (динамика уровня воды за сутки + 32 см, текущий уровень 330 см, выход реки на пойму 820 см) и в столице региона в районе Монумента Дружбы (динамика уровня воды за сутки + 17 см, текущий уровень 315 см, выход реки на пойму 600 см).

Вместе с тем, уровень воды снизился на реке Ашкадар в Стерлитамаке на 45 см, на реке Белой в Ишимбае на 38 см, на реке Белой в Салавате на 31 см, на реке Ай в селе Месягутово Дуванского района на 22 см. Объем притока и сброса воды на Павловском водохранилище снизился, в связи с этим на реке Уфе продолжается снижение уровней: в селе Старые Карашиды Иглинского района на 11 см, в селе Ахлыстино Благовещенского района на 11 см, в районе уфимской Шакши на 10 см. Ситуацию держим на контроле!

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС 

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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