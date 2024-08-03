В Башкирии мальчик вогнал себе в руку гвоздь

Спасатели Уфы пришли на помощь юному жителю Зубово. Мальчик напоролся на гвоздь.
Как сообщили в Управлении гражданской защиты, прибывшие на место происшествия спасатели благополучно и бережно извлекли гвоздь из руки ребёнка. После пострадавшего передали медикам.
Специалисты советуют научить детей обращаться с инструментами и острыми колющими предметами, а также они должны знать азы оказания первой помощи самому себе. Это поможет правильно реагировать в экстренных ситуациях и минимизировать последствия травм.
Фото: УГЗ г. Уфы.