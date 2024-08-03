Житель Башкирии во время конфликта до смерти избил супругу

В Кугарчинском районе местного жителя обвинили в жестоком убийстве супруги. Подробности рассказали в Следственном комитете региона.
28 июля супружеская пара находилась дома в селе Мраково. Во время застолья между ними произошёл конфликт на почве ревности. В порыве агрессии мужчина нанёс несчастной несколько ударов в область головы и туловища. После он положил несчастную на диван и уснул рядом.
Ночью женщине стало плохо. Супруг вызвал скорую помощь, однако прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть несчастной.
Мужчина не стал скрываться от следствия и сознался в содеянном. Сейчас с ним провели первоначальные следственные действия, назначили комплекс судебных экспертиз. Устанавливаются очевидцы и другие свидетели. На время расследования мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: СК РФ по РБ.