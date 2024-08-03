Житель Башкирии во время конфликта до смерти избил супругу

28 июля супружеская пара находилась дома в селе Мраково. Во время застолья между ними произошёл конфликт на почве ревности. В порыве агрессии мужчина нанёс несчастной несколько ударов в область головы и туловища. После он положил несчастную на диван и уснул рядом.