В Уфе идет ремонт здания кинотеатра «Победа»

С 2017 года оно простаивало и разрушалось. Решение о реконструкции было принято своевременно, и после обновления здание передадут театру юного зрителя. И это не единственный подарок к 450-летию столицы — благоустраиваются и другие территории в городе. Руководство региона уделяет большое внимание комфорту общественных пространств.

За семь лет впервые этим летом нарушена тишина в кинотеатре «Победа». Столько лет он пустовал и был заброшен. Сейчас в здании разбирают мусор и прогнившие детали здания. Сами строители говорят, что зашли сюда вовремя.

Первый фильм, комедию «Веселые ребята», показали в «Победе» в 1948 году. С тех прошло много лет, и кинотеатр был все это время любимым местом досуга для жителей Черниковки. Нынешний ремонт, по сути, вдохнет в здание вторую жизнь, и начнет оно его не совсем с чистого листа — исторические элементы сохранят или восстановят: лепнину, форму и даже материал кровли. Статус объекта культурного наследия возлагает дополнительную ответственность.

К слову, это здание ждут не только жители, но и те, кто будет выступать на этой сцене, — артисты театра юного зрителя. Обновленное учреждение передадут им. В зале будет 290 посадочных мест. Сдать объект планируют осенью 2025 года.

Жители Инорса благодарят за другой, не менее важный благоустроенный объект — это озеро Теплое. Территория здесь полностью обновилась. Раньше ее можно было назвать заброшенной. Ситуация начала меняться после того, как здесь побывал Радий Хабиров. Тогда глава республики пообещал помочь жителям с улучшением условий в этой зоне. Теперь это место притяжения горожан.

Появились дорожки, скамейки, игровые площадки, мангальная зона, дополнительно устанавливают освещение и ограждение. Даже в будний день, несмотря на непогоду, здесь много отдыхающих.