В Башкирии из-за оползня перекрыли дорогу

В результате дождей в Бурзянском районе сошел оползень и перекрыл дорогу между селами Байназарово и Мурадымово. Об этом сообщает МЧС. На место была выдвинута оперативная группа. Совместно с администрацией района была очищена одна часть дороги, организовано реверсивное движение. Пострадавших нет.