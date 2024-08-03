В Башкирии из-за оползня перекрыли дорогу

В результате дождей в Бурзянском районе сошел оползень и перекрыл дорогу между селами Байназарово и Мурадымово. Об этом сообщает МЧС. На место была выдвинута оперативная группа. Совместно с администрацией района была очищена одна часть дороги, организовано реверсивное движение. Пострадавших нет.
Оперштаб продолжает работать в круглосуточном режиме. На контроле находятся ситуации, связанные с подтоплением участков дорог в Уфе и Стерлитамакском районе. По прогнозу Башгидрометцентра, в ближайшие трое суток ожидаются дожди различной интенсивности, в том числе местами ливни.