В Башкирии открыли завод по переработке конопляного волокна

В Башкортостане в Буздякском районе открыли первый и третий в России завод по переработке конопляного волокна. В час там перерабатывают 1 тонну сырья, из которого получается 250-300 кг готового волокна. Впоследствии из него делают утеплители, нетканые материалы, геотекстиль, канаты, а от костры-опилок производят кирпичи, костробетон, арболитовые блоки.

Дома можно строить из таких кирпичей. Этот стройматериал изготавливают из опилок конопли и гашёной извести. Здания из таких кирпичиков получаются прочные и экологичные. Зимой материал дольше сохраняет тепло в доме, летом предотвращает перегрев жилища. Не будет проблем и со звукоизоляцией. Кроме того, из опилок конопли делают стройматериалы для отделки стен. Их можно даже красить. А вот утеплители получают уже из волокон растений.

Сейчас в Буздякском районе внедрили полный цикл переработки конопли, начиная с её выращивания по современным агротехнологиям до переработки тресты в волокна и костру-опилки. Как работает новый завод, показали на «Дне поля».

Готовят на заводе 100 кг тюки с волокнами. Продают по 110 рублей за кг. А вот отходы, то есть костра, уходит за 40. Доставляют сырье в Курск, Пензу и во Владимир, а также экспортируют в Китай.

Ученые уверены, коноплю будут использовать и для борьбы с парниковыми газами. Поля с такой культурой поглощают углекислый газ лучше, чем леса. К тому же растение неприхотливо к почве и климату, быстро растёт.

На специализированном семинаре рассказали и про технологии выращивания технической конопли и свёклы под поливом. Осмотрели площадку с системой орошения сельхозкультур.

Как говорят фермеры, будущее — за беспилотными технологиями. У таких дронов — масса преимуществ. Оператору нужно лишь отправить беспилотнику задание с параметрами на обработку полей. Дрон сам выбирает маршрут, регулирует подачу жидкости соразмерно своей скорости полета, поэтому распыление всегда равномерное. За 15 минут он может обработать 4 га пашни.

Техническая конопля все прочнее входит в жизнь. На базе агрокомплекса «Авилат» её возделывают на индустриальном уровне, с пониманием дела. В структуру посевов аграрии Башкортостана добавляют все больше высокодоходные культуры. Вдвое увеличили площади сои — более 20 тыс. гектаров. Растут запросы и на чечевицу, что не удивительно. Цена за кг до 90 рублей при себестоимости около 25-ти.