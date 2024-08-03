В Уфе прошел семейный фестиваль ко Дню железнодорожника

В Демском районе Уфы прошел семейный фестиваль, приуроченный ко Дню железнодорожника. Здесь состоялся парад трудовых коллективов. Всех ждали конкурсы и соревнования. Каждый мог принять участие в беспроигрышной лотерее и проверить свои знания в истории развития железной дороги республики.

Кроме того, здесь чествовали передовиков и ветеранов труда. В республике сложились целые династии преданных одному делу семей. За этот год по железной дороге перевезено более 3 млн пассажиров и 11 млн тонн грузов.