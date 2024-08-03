ФК «Уфа» сыграл вничью с «Тюменью»

Футбольный клуб «Уфа» провёл свой первый домашний матч в новом сезоне первой лиги. Наша команда принимала на своём стадионе «Тюмень». Начало для хозяев получилось обескураживающим, 0:2 к середине первого тайма. Однако затем гости остались в меньшинстве после фола на Мигране Агеяне.