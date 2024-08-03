В Уфе открылся самый высокий скалодром в Башкирии

В Уфе появился самый высокий скалодром в республике Башкортостан. На территории спорткомплекса «Астра» появился открытый скалодром высотой 15 метров. Спортивный объект будет использоваться для тренировок спортсменов, участвующих в соревнованиях федерального и международного уровней. На новом скалодроме будет не менее 40 трасс разной сложности.

Олимпийская чемпионка Токио по фехтованию Аделина Загидуллина готовится к своему первому покорению скалодрома. Идея пройти трассу пришла к ней утром, и фехтовальщица сразу же взялась за абсолютно новый для себя вид спорта. Аделина преодолела метров пять, и для прохождения трассы без какой-либо подготовки это прекрасный результат.

Когда в детстве только-только начала заниматься фехтованием, в ШВСМ я всегда наблюдала за теми, кто занимается скалолазанием, высоты боюсь, поэтому я старалась не смотреть вниз, ну ещё, наверное, такой момент, если девушки хотят забраться на самую вершину, нужно быть без ногтей. Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию

Скалодром действительно уникальный, во-первых, он открытого типа, а во-вторых, он имеет эталонную трассу на скорость, а также трудность и боулдеринг. Скалодром высотой в 15 метров является самым высоким в Башкортостане. Есть всё необходимое: современная система учёта времени, страховки и многое другое.

Наш район является одним из самых густонаселенных, при этом у нас не так много промышленности, производства, люди, которые проживают здесь, у них есть потребность в досуге, здоровом, соответственно, все занимаются спортом, отдельное внимание. Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района г. Уфы

На этом скалодроме можно проводить соревнования любого уровня, а это значит, что лучшие спортсмены Башкортостана могут готовиться к предстоящим турнирам прямо здесь. Спортивный кластер «Астра» продолжает развиваться, осенью прошлого года здесь открыли крытый футбольный манеж, на территории также есть хоккейная арена, центр художественной гимнастики, закрытый скалодром, батутный центр и многое другое.

На следующий год планируем еще одно посещение открыть — падл или из настольного тенниса сделаем, есть потребность по мужской гимнастике, по батутным делам, чувствуем направление, общаемся с федерацией, что-то обязательно интересное придумаем. Венер Гимазетдинов, основатель проекта «Астра — Территория Спорта»