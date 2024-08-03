В Уфе открылся самый высокий скалодром в Башкирии

В Уфе появился самый высокий скалодром в республике Башкортостан. На территории спорткомплекса «Астра» появился открытый скалодром высотой 15 метров. Спортивный объект будет использоваться для тренировок спортсменов, участвующих в соревнованиях федерального и международного уровней. На новом скалодроме будет не менее 40 трасс разной сложности.
Олимпийская чемпионка Токио по фехтованию Аделина Загидуллина готовится к своему первому покорению скалодрома. Идея пройти трассу пришла к ней утром, и фехтовальщица сразу же взялась за абсолютно новый для себя вид спорта. Аделина преодолела метров пять, и для прохождения трассы без какой-либо подготовки это прекрасный результат.
Скалодром действительно уникальный, во-первых, он открытого типа, а во-вторых, он имеет эталонную трассу на скорость, а также трудность и боулдеринг. Скалодром высотой в 15 метров является самым высоким в Башкортостане. Есть всё необходимое: современная система учёта времени, страховки и многое другое.
На этом скалодроме можно проводить соревнования любого уровня, а это значит, что лучшие спортсмены Башкортостана могут готовиться к предстоящим турнирам прямо здесь. Спортивный кластер «Астра» продолжает развиваться, осенью прошлого года здесь открыли крытый футбольный манеж, на территории также есть хоккейная арена, центр художественной гимнастики, закрытый скалодром, батутный центр и многое другое.
А уже в первый день на скалодроме прошли соревнования на 15-метровых эталонных трассах для трёх возрастных групп. Принять участие могли все желающие от 10 лет и старше.