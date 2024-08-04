В Башкирии на контроле находятся три ситуации с подтоплениями

В МЧС по Башкирии рассказали о ситуации с подтоплениями из-за дождя. Так, на контроле специалистов остаются две затопленные дороги в Стерлитамакском районе и Уфе, а также случай схода горной массы на дорогу в Бурзянском районе.
В Стерлитамакском районе — подтопление дороги, ведущую к детскому лагерю «Чайка». Угроза затопления отсутствует. На месте дежурят спасатели МЧС России. Эвакуация детей не требуется.
В Уфе — перелив дороги к садам «Казарез» и «Альбатрос» в Демском районе Уфы составляет до 200 м, глубина составляет 90 см. На месте дежурят сотрудники управления гражданской защиты.
В Бурзянском районе — при въезде в деревню Мурадымово произошел оползень горной массы земли со склона горы. Он перекрыл автодорогу, но сейчас она полностью открыта для проезда легковых машин.