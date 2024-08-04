В Башкирии задержали пьяного водителя мотоблока

В Учалинском районе благодаря неравнодушному гражданину смогли задержать пьяного водителя на мотоблоке.

Фото №1 - В Башкирии задержали пьяного водителя мотоблока

Информация о нарушителе поступила в чат-бот. На днях в селе Кунакбаево на мотоблоке катался 54-летний местный житель. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, которые остановили мужчину и попросили его пройти медицинское освидетельствование. Результат проверки подтвердил опьянение водителя.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статье «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим водительских прав». Транспортное средство помещено на спецстоянку.

Фото: ГАИ РБ. 

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