В Башкирии задержали пьяного водителя мотоблока

Информация о нарушителе поступила в чат-бот. На днях в селе Кунакбаево на мотоблоке катался 54-летний местный житель. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, которые остановили мужчину и попросили его пройти медицинское освидетельствование. Результат проверки подтвердил опьянение водителя.