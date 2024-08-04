В Башкирии за сутки заблудились пять человек

Так, в селе Укман Иглинского района пожилой мужчина ушел в лес за грибами и заблудился. В селе Николо-Березовка Краснокамского района двое мужчин ушли в лес и пропали. В деревне Айгир Белорецкого района пропал мужчина, который пошел в сторону скал «Зубы Шурале». Во всех случаях «потеряшки» сами нашли дорогу обратно и вернулись к своим близким.