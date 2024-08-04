В Башкирии компания молодых людей попала в аварию

Сегодня, 4 августа, глубокой ночью в Стерлитамаке зафиксировали смертельную аварию. Подробности ДТП сообщили в ГАИ.

На пересечении улиц Худайбердина и Вокзальной 20-летний парень на ВАЗ-2112 совершил касательное столкновение с попутной «Лада Веста». Второй автомобиль остановился на запрещающий сигнал светофора. После столкновения ВАЗ продолжил движение и влетел в бетонное ограждение.

В аварии помощь врачей потребовалась самому водителю и двум пассажирам: 21-летней девушке и 20-летнему парню. Ещё одна 21-летняя пассажирка скончалась до приезда скорой помощи.