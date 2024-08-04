В районах Башкирии, пострадавших от паводка, проведут восстановительные работы

Радий Хабиров поручил начать восстановительные работы на территориях, пострадавших от подтоплений. На оценку ущерба глава республики дал две недели, а до конца года поручил восстановить наиболее значимые инфраструктурные объекты. Из-за аномального количества осадков в муниципалитетах размыло дороги и мосты. За неделю в республике выпала двухмесячная норма осадков. Глава Башкортостана поручил в индивидуальном порядке оказать материальную помощь пострадавшим семьям, особенно тем, которые являются малообеспеченными.

Увидеть море по колено жителям деревни Мулдашево пришлось, не выходя из дома. Вода с прорванной дамбы затопила не только улицы. Полноценной хозяйкой стихия стала даже в жилых помещениях. В доме Ибрагимовых отпала штукатурка, мебель и урожай намокли, а в ящиках появилась плесень.

Я спала, меня будит картатайка: «У нас потоп!». Я проснулась, сначала думала, что он шутит, потому что я долго сплю. Потом смотрю в окно – там правда вода везде. Мадина Ибрагимова

Поднялся где-то на см 30-40 везде, вокруг дома штукатурка отпала. До сих пор вода под диваном, в погребе вода. Вот я боюсь за печку: не знаю, выдержит или нет. А как зимой быть, даже трудно сказать. Рашит Ибрагимов, житель д. Мулдашево

Жители оказались как на необитаемом острове: объездную дорогу размыло, а основная переправа разрушилась. Попасть на противоположный берег помогали сотрудники МЧС. Основным транспортом в эти дни стала лодка. По запросу людям привозили продукты – в основном это свежий хлеб и чистая вода. Сейчас движение постепенно восстанавливают, привезли щебень, начались подготовительные работы.

С самого начала начали прорабатывать вопрос. Оценили ситуацию, масштабы бедствия и в первую очередь, как осуществить скорейшее восстановление дорожного покрытия, переправы через эти реки. Прорабатывался вопрос с материалами, в первую очередь это трубы и щебень. Прорабатывался вопрос – ближайшие карьеры, откуда можно брать щебень, и прорабатывался вопрос по поставке труб. Искали большие диаметры, чтобы можно было уложить в речку. Алик Салахутдинов, первый заместитель главы администрации Учалинского района

В Бурзянском районе аномальные осадки спровоцировали оползень. Он перекрыл дорогу между селами Байназарово и Мурадымово. Для того чтобы машины не сидели в пробках, было организовано реверсивное движение. На сегодняшний день дорога полностью открыта, главное, что нет пострадавших.

Двухмесячная норма дождей выпала всего за неделю. Больше всего пострадали жители Абзелиловского, Белорецкого и Учалинского районов. Радий Хабиров поблагодарил экстренные службы за работу в непростые дни, людей – за терпение и поручил начать восстановление.

В течение двух недель понять, что мы должны сделать и закрепить это финансово. Часть вещей в текущем режиме, часть вещей – на следующий год через программу «фонящих» дорог. Все эти вещи нужно сделать. Может быть, есть семья экономически некрепкая, будет необходима помощь. Это тоже наша зона ответственности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Уже восстановлен мост в Сибае, он был полностью под водой, а обочины и вовсе размыло. Движение для автотранспорта открыто.

На Павловской гидроэлектростанции сохраняется режим «Паводок» По сравнению со средними многолетними значениями в водохранилище приток воды увеличился в пять раз. На сегодняшний день объём расхода примерно равен объёму притока – гидроузел работает на транзит прибывающей воды.

Последствия от аномальных осадков коснулись и столицы. На данный момент продолжает увеличиваться перелив дороги к садам «Казарез» и «Альбатрос». Легковым автомобилям здесь пока не проехать.