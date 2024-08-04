В районах Башкирии, пострадавших от паводка, проведут восстановительные работы

Радий Хабиров поручил начать восстановительные работы на территориях, пострадавших от подтоплений. На оценку ущерба глава республики дал две недели, а до конца года поручил восстановить наиболее значимые инфраструктурные объекты. Из-за аномального количества осадков в муниципалитетах размыло дороги и мосты. За неделю в республике выпала двухмесячная норма осадков. Глава Башкортостана поручил в индивидуальном порядке оказать материальную помощь пострадавшим семьям, особенно тем, которые являются малообеспеченными.
Увидеть море по колено жителям деревни Мулдашево пришлось, не выходя из дома. Вода с прорванной дамбы затопила не только улицы. Полноценной хозяйкой стихия стала даже в жилых помещениях. В доме Ибрагимовых отпала штукатурка, мебель и урожай намокли, а в ящиках появилась плесень.
Жители оказались как на необитаемом острове: объездную дорогу размыло, а основная переправа разрушилась. Попасть на противоположный берег помогали сотрудники МЧС. Основным транспортом в эти дни стала лодка. По запросу людям привозили продукты – в основном это свежий хлеб и чистая вода. Сейчас движение постепенно восстанавливают, привезли щебень, начались подготовительные работы.
В Бурзянском районе аномальные осадки спровоцировали оползень. Он перекрыл дорогу между селами Байназарово и Мурадымово. Для того чтобы машины не сидели в пробках, было организовано реверсивное движение. На сегодняшний день дорога полностью открыта, главное, что нет пострадавших.
Двухмесячная норма дождей выпала всего за неделю. Больше всего пострадали жители Абзелиловского, Белорецкого и Учалинского районов. Радий Хабиров поблагодарил экстренные службы за работу в непростые дни, людей – за терпение и поручил начать восстановление.
Уже восстановлен мост в Сибае, он был полностью под водой, а обочины и вовсе размыло. Движение для автотранспорта открыто.
На Павловской гидроэлектростанции сохраняется режим «Паводок» По сравнению со средними многолетними значениями в водохранилище приток воды увеличился в пять раз. На сегодняшний день объём расхода примерно равен объёму притока – гидроузел работает на транзит прибывающей воды.
Последствия от аномальных осадков коснулись и столицы. На данный момент продолжает увеличиваться перелив дороги к садам «Казарез» и «Альбатрос». Легковым автомобилям здесь пока не проехать.
Паводковая ситуация хоть и стала в республике лучше, но расслабляться еще рано. Синоптики в ближайшие дни обещают хоть и теплую, но дождливую погоду. Тревожные ночи для спецслужб не заканчиваются, они мониторят обстановку круглосуточно.