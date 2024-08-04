Коллективные молитвы и увеличение выплат: как в Башкирии поддерживают бойцов СВО

Жители республики теперь могут единовременно получить 1,2 млн рублей при заключении контракта. Это стало возможным после принятия дополнительных федеральных выплат, указ о которых подписал президент. Победа в спецоперации – первоочередная задача. Для ее выполнения подключились даже священнослужители. В храмах и мечетях ввели особые дни для богослужений за военнослужащих и победу России в СВО. О чем просят у высших сил и как власти поддерживают бойцов и их семьи?

Завершение конфликта и прекращение кровопролития – главное, о чем просят священнослужители. Чтобы Господь дал солдатам крепости духа, защитил от ран и уберег от смерти. В Спасском храме Уфы особые службы, посвященные участникам СВО, отныне будут проходить по субботам. Присоединиться к коллективной молитве может любой желающий. В память о павших проводят панихиды. Священнослужители и верующие скорбят о тех, кто отдал жизнь, выполняя свой долг.

Как говорил в своей проповеди Святейший Патриарх Кирилл, если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остаётся верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому мы все верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил. Никон, митрополит Уфимский и Башкортостанский

Атмосфера единения царит и в мечетях. В Духовном управлении мусульман Башкортостана разработали специальную молитву на русском и башкирском языках – за благополучие защитников Отечества. С предложением организовать в храмах и мечетях региона особые дни для богослужений за военнослужащих и победу России в спецоперации выступил Радий Хабиров. Идея возникла после общения с близкими солдат.

Во время встречи с родными наших бойцов меня попросили, чтобы в храмах и мечетях, куда они приходят молиться за ребят, было определённое время или специальные литургии для этого. Считаю, что это разумная история и важная составляющая нашей духовной жизни. Надо создать условия для верующих, чтобы они могли помолиться за здравие наших воинов, а также за упокой погибших ребят. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Победа в спецоперации – основная задача страны на данный момент. И кто как не военнослужащие добывают ее на поле боя? Именно поэтому власти делают всё для максимального удобства и комфорта бойцов и членов их семей. Даже фонд «Защитники Отечества» отныне работает без выходных, а подать заявку можно и через Госуслуги.

Один из важных вопросов – трудоустройство ветеранов. Кавалер ордена Мужества Олег Муфтахутдинов – бывший боец ЧВК «Вагнер». Участвовал в битве за Бахмут, где потерял руку. Вернувшись на гражданку, обращался в фонд за помощью, где ему и предложили войти в ряды социальных координаторов. И теперь он сам помогает военнослужащим и их семьям в решении многих вопросов. А еще Олег, несмотря на травму, ведёт активный образ жизни. Всерьез увлёкся спортом – метанием ножей. И даже принял участие в чемпионате.

С 1 августа власти установили федеральную выплату при заключении контракта. 400 тысяч рублей новобранцы получат в дополнение к существующим премиям от Минобороны, республики и муниципалитетов. Таким образом, житель Башкортостана может рассчитывать на сумму в 1 млн 200 тысяч рублей.