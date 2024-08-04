В Башкирии ко Дню знаний откроют шесть обновлённых школ

Ко Дню знаний в Башкортостане откроют шесть обновлённых школ, а оставшиеся 25 – в 2025 году. Речь о школах, которые реновируют благодаря федеральной программе капитального ремонта и оснащения общеобразовательных организаций. На реализацию этого проекта направили 1,8 млрд рублей, более полутора из них – средства федерального бюджета.

Радий Хабиров поручил министру образования республики уже сейчас готовить дальнейшую заявочную кампанию по детским садам, колледжам и общежитиям.

Программа капитального ремонта и оснащения общеобразовательных организаций, инициированная нашим Президентом Владимиром Путиным, – одна из востребованных. Она позволяет в короткие сроки привести в порядок большое количество школ. Необходимо уже сейчас готовить дальнейшую заявочную кампанию по детским садам, колледжам и общежитиям. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан