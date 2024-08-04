Глава Башкирии поручил выстроить эффективную работу с мигрантами
Выстроить эффективную
работу с мигрантами призвал Радий Хабиров. На этой неделе в Уфе состоялось
заседание Совета при Главе Башкортостана по межнациональным отношениям. На нем,
в частности, обсудили вопросы социальной и культурной адаптации прибывающих в
регион иностранных граждан.
Кардинально обновить
подходы к миграционной политике – такую задачу в апреле 2024 года, выступая на
коллегии МВД, поставил Президент России Владимир Путин.
Нам нужно глубоко,
кардинально обновить подходы к миграционной политике. Прошу Министерство
внутренних дел, другие наши правоохранительные органы и специальные службы
совместно с правительством и с администрацией президента все эти вопросы комплексно
и детально проработать.
Владимир Путин
Необходимость
отступления от формального подхода и обеспечение осмысленной работы на всех
уровнях власти в области миграционной политики становится одним из приоритетных
направлений государственной политики в стране.
Осмысленной
миграционной политики у нас пока не выстроено, и делать вид, что проблемы с приезжими
в стране нет, нельзя.
Владимир Путин
Вопросам миграционной
политики в республике посвятили заседание Совета при Главе Башкортостана по
межнациональным отношениям. Оно прошло в Уфе 2 августа.
Наша республика
активно развивается, мы запускаем новые стройки, инвестпроекты. Поэтому
потребность в кадровых ресурсах, в том числе в трудовых мигрантах сегодня
высока. Растущий поток миграции влияет не только на рынок труда, но и на
межнациональную и криминогенную ситуацию в республике. Мы видим, что
совершенные мигрантами в разных регионах резонансные преступления вызывают
жесткую общественную реакцию. Люди хотят спокойствия и безопасного поведения со
стороны приезжающих к нам иностранцев. И это один из важных запросов общества к
власти. На федеральном уровне создана современная нормативная правовая база,
наша с вами задача – грамотно выстроить эффективную работу на местах. В первую
очередь, обеспечить социальную и культурную адаптацию иностранных граждан к
условиям жизни, учебы и работы в регионе. Мы должны создать полноценные условия
для успешного освоения ими русского языка, принятых в российском обществе норм
поведения, формирования у них правосознания и правовой культуры, приобщения к
традиционным российским духовно-нравственным ценностям. С опорой на эти подходы
мы и должны строить свою работу в отношении мигрантов.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Государственная
политика в области социальной и культурной адаптации иностранных граждан
помогает обеспечить безопасность страны и общества. За последние два года в
СМИ, мессенджерах и социальных сетях стало больше негативных публикаций о
мигрантах, их деятельности и особенно о преступлениях, которые они совершают. О
причинах возникающих проблем на заседании Совета доложил первый заместитель руководителя
администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике Азат
Бадранов.
Тема миграционной
политики многосоставная. Позволю себе выделить такие ключевые проблемы, как: проблемы
нелегальной миграции, которые предопределены, прежде всего, заинтересованностью
работодателей в использовании дешевой и бесправной иностранной рабочей силы; проблемы
социальной и культурной адаптации и интеграции (вернее ее отсутствие)
иностранных граждан в российское общество, обусловленные отсутствием
межведомственного взаимодействия, должного внимания к данным вопросам со
стороны муниципалитетов и незаинтересованностью работодателей; рост
преступности, в том числе распространение экстремистских настроений и
террористической угрозы. Следует отметить рост как общественного недовольства
поведением мигрантов, так и попыток использовать негативные настроения в
обществе для раскачивания общественно-политической ситуации в республике. Так,
бытовые конфликты между жителями (и даже уроженцами республики) пытаются
представить как столкновения местных жителей и мигрантов, обвиняя при этом
региональные власти в попустительстве иностранцам и в бездействии. Все вышесказанное
ведет к росту социальной напряженности в обществе.
Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан
По данным Управления по
вопросам миграции МВД по Республике Башкортостан, за 4 месяца 2024 года на
территории региона поставлено на миграционный учет 52 888 человек, 20 855
иностранных гражданам продлили срок своего пребывания в республике. Большинство
поставленных на миграционный учет в Башкортостане – это граждане стран с
безвизовым въездом. Наибольшее количество мигрантов прибыло из таких стран, как
Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, Армения, Кыргызстан. Основная
сфера их занятости – строительство, коммерческая деятельность, сельское
хозяйство.
Согласно данным МВД, в
регионе не зафиксировано каких-либо этнических анклавов, все пребывающие
иностранные граждане распределяются по нескольким районам республики. Наиболее
мигрантоемкими являются Уфа и Уфимский район.
Согласно результатам
соцопросов, проведенных Центром гуманитарных исследований в январе 2023 года и
в феврале 2024 года, фиксируется рост негативного отношения жителей республики
к мигрантам. Более четверти опрошенных отмечают, что при встрече в повседневной
жизни с трудовыми мигрантами испытывают опасения и настороженность. Каждый
пятый житель республики пытается всячески ограничивать дружбу своего
ребенка/внука с детьми иностранцев. Но насколько оправдана такая настороженность
жителей республики? Мы попросили директора Центра гуманитарных исследований
Минкультуры республики прокомментировать исследования, проведенные центром.
Я
вообще зайду на эту проблему в целом. Состояние межнациональных отношений в
целом сегодня в стране стабильное, как и в Республике Башкортостан. Вместе с
тем в последнее время отдельные деструктивные организации и лица пытаются вбить
клин в состояние межнациональных отношений. Соответственно, отношения к
мигрантам и миграционные отношения являются важной составляющей межнациональных
отношений. И эти деструктивные структуры пытаются разогнать мигрантофобию в
стране, ну и в республике в том числе. Осуществляются сегодня попытки. Но я
думаю, что жителям республики не стоит опасаться. Мы жили и будем жить дружно
вместе с нашими друзьями, партнерами из ближнего и дальнего зарубежья.
Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан
О случаях, когда
трудовые мигранты становились зачинщиками конфликтов, ссор, драк, респонденты
чаще узнают из СМИ и социальных сетей или слышат от знакомых. Реальная картина
криминогенности мигрантов в Башкортостане действительно отличается от той,
которую навязывают масс-медиа и социальные сети. Это подтверждается статистикой
правоохранительных органов.
За
6 месяцев текущего года в республике официально на миграционный учет поставлено
свыше 80 тыс. человек. Повседневно реализуются мероприятия по удалению лиц,
незаконно находящихся на территории страны. За первую половину текущего года
выдворено и депортировано 350 таких нарушителей. Направлено около 1 тыс.
представлений о неразрешении въезда, принято 70 решений о сокращении срока
пребывания в стране, выявлено 5 фактов организации незаконной миграции. Что
касается уровня криминальной активности среди приезжих из-за рубежа, он
составляет менее процента, 0,6 % процента от общей преступности.
Евгений Полтавец, заместитель министра внутренних дел по Республике Башкортостан
В республике нет такой
критической ситуации с мигрантами. Во многом это благодаря тому, что у нас
поликонфессиональный и многонациональный регион. Здесь уважительно относятся к
традициям и верованиям православных и мусульман. Многовековая история
совместного проживания сформировала иммунитет от ксенофобии. Люди с детства
учатся общаться и уважать друг друга. И эти традиции добрососедства нужно
поддерживать, в том числе и на государственном уровне. Особенно важно их
прививать в учреждениях образования, что и отметил глава республики. Радий
Хабиров призвал обратить особое внимание на культурную и социальную адаптацию
иностранных студентов в республиканских университетах.
Их
становится все больше и больше. Здесь важнейшее – адаптация.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
В республике создана
необходимая нормативно-правовая база для организации работы по социальной и культурной
адаптации и интеграции иностранных граждан. В госпрограмму «Реализация
государственной национальной политики в Республике Башкортостан» включили
подпрограмму «Обеспечение успешной социокультурной адаптации и интеграции
иностранных граждан в Республике Башкортостан».
На
сегодняшний день Дом дружбы народов Республики Башкортостан очень тесно
работает с иностранными гражданами. Это не только мигранты, которые приехали
сюда, живут, учатся или работают. Это все, кто действительно принял решение
жить в республике. И прежде всего наши все мероприятия, их более тысячи в год
проходит, направлены на адаптацию всех людей, которые проживают, то есть мы
должны уважать культуру каждого народа. Каким образом мы еще с ними работу
проводим? Не только через праздники, конечно же, фестивали, концерты, а сюда же
входят наши круглые столы, где мы проводим личные беседы, индивидуально с
каждым народом. Также мы проводим акции различные, это касаемо СВО – сбор
гуманитарной помощи и плетение сетей. Потому что очень многие ребята, приехав
сюда, не знают русский язык. И вот через какой-то труд физический мы их
привлекаем к тому, что они начинают общаться.
Эльмира Саматова, директор Дома дружбы народов Республики Башкортостан
Первичная организация,
куда попадают иностранцы, – многофункциональный миграционный центр. Именно
здесь приезжим гражданам оказывают различные виды услуг в режиме единого окна,
что позволяет сделать миграционные потоки максимально прозрачными.
Здесь
находится и полиция – управление по вопросам внутренней миграции, здесь
находятся и медицинские учреждения, и образовательные учреждения, то есть можно
получить первый срез человека, который прибыл в нашу страну. Также здесь
смотрят здоровье, то есть выявляют какие-то хронические заболевания. Здесь
посмотрели его документы, проверили их, не состоит ли в каких-либо базах данных,
в розыске в своей стране или в международном розыске. Все это проверяется, смотрятся
его дипломы, с которыми прибывает. Чтобы впоследствии уже он мог спокойно
начинать адаптироваться в нашей стране.
Эмиль Шаяхметов, заместитель руководителя многофункционального миграционного центра г. Уфы
Усиление работы
республиканскими органами власти с мигрантами во взаимодействии с
правоохранительными органами уже дают свои результаты. Так, по данным ФАДН
России, количество информационных поводов по конфликтам в межнациональной сфере
по сравнению с прошлым годом снизилось на 73%. При этом проблемы еще остаются,
и потребность в трудовых ресурсах с каждым годом увеличивается. Экономика
развивается, открываются новые предприятия, следовательно, нужно совместно с
работодателями трудиться над адаптацией мигрантов.
В рамках заседания совета
главой республики было поручено определить единый орган исполнительной власти,
ответственный за координацию мероприятий по социальной и культурной адаптации
иностранных граждан, выделить средства на финансовое обеспечение
государственных программ и грантов, связанных с мероприятиями по социальной и
культурной адаптации иностранных граждан, а также принять соответствующие
муниципальные программы.
Что касается единого
органа, здесь по-разному можно подойти, мы определенные изменения осенью
предполагаем внести в структуру правительства республики. Может быть, отдельный
орган создадим или добавим функционал в Минсоцтруда. По муниципальным
программам в срок в течение месяца недостатки, которые есть, нужно исправить.
По НКО у нас есть гранты Главы Башкортостана, часть этих денег должна пойти на
адаптацию мигрантов. Там у нас порядка 300 млн идет на гранты.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
В завершение работы
заседания руководитель региона Радий Хабиров поблагодарил членов совета за
конструктивную дискуссию и вручил государственные награды Башкортостана за
большой вклад в укрепление межнациональной дружбы и сотрудничества.