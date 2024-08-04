Глава Башкирии поручил выстроить эффективную работу с мигрантами

Выстроить эффективную работу с мигрантами призвал Радий Хабиров. На этой неделе в Уфе состоялось заседание Совета при Главе Башкортостана по межнациональным отношениям. На нем, в частности, обсудили вопросы социальной и культурной адаптации прибывающих в регион иностранных граждан.

Кардинально обновить подходы к миграционной политике – такую задачу в апреле 2024 года, выступая на коллегии МВД, поставил Президент России Владимир Путин.

Нам нужно глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике. Прошу Министерство внутренних дел, другие наши правоохранительные органы и специальные службы совместно с правительством и с администрацией президента все эти вопросы комплексно и детально проработать. Владимир Путин

Необходимость отступления от формального подхода и обеспечение осмысленной работы на всех уровнях власти в области миграционной политики становится одним из приоритетных направлений государственной политики в стране.

Осмысленной миграционной политики у нас пока не выстроено, и делать вид, что проблемы с приезжими в стране нет, нельзя. Владимир Путин

Вопросам миграционной политики в республике посвятили заседание Совета при Главе Башкортостана по межнациональным отношениям. Оно прошло в Уфе 2 августа.

Наша республика активно развивается, мы запускаем новые стройки, инвестпроекты. Поэтому потребность в кадровых ресурсах, в том числе в трудовых мигрантах сегодня высока. Растущий поток миграции влияет не только на рынок труда, но и на межнациональную и криминогенную ситуацию в республике. Мы видим, что совершенные мигрантами в разных регионах резонансные преступления вызывают жесткую общественную реакцию. Люди хотят спокойствия и безопасного поведения со стороны приезжающих к нам иностранцев. И это один из важных запросов общества к власти. На федеральном уровне создана современная нормативная правовая база, наша с вами задача – грамотно выстроить эффективную работу на местах. В первую очередь, обеспечить социальную и культурную адаптацию иностранных граждан к условиям жизни, учебы и работы в регионе. Мы должны создать полноценные условия для успешного освоения ими русского языка, принятых в российском обществе норм поведения, формирования у них правосознания и правовой культуры, приобщения к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. С опорой на эти подходы мы и должны строить свою работу в отношении мигрантов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Государственная политика в области социальной и культурной адаптации иностранных граждан помогает обеспечить безопасность страны и общества. За последние два года в СМИ, мессенджерах и социальных сетях стало больше негативных публикаций о мигрантах, их деятельности и особенно о преступлениях, которые они совершают. О причинах возникающих проблем на заседании Совета доложил первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике Азат Бадранов.

Тема миграционной политики многосоставная. Позволю себе выделить такие ключевые проблемы, как: проблемы нелегальной миграции, которые предопределены, прежде всего, заинтересованностью работодателей в использовании дешевой и бесправной иностранной рабочей силы; проблемы социальной и культурной адаптации и интеграции (вернее ее отсутствие) иностранных граждан в российское общество, обусловленные отсутствием межведомственного взаимодействия, должного внимания к данным вопросам со стороны муниципалитетов и незаинтересованностью работодателей; рост преступности, в том числе распространение экстремистских настроений и террористической угрозы. Следует отметить рост как общественного недовольства поведением мигрантов, так и попыток использовать негативные настроения в обществе для раскачивания общественно-политической ситуации в республике. Так, бытовые конфликты между жителями (и даже уроженцами республики) пытаются представить как столкновения местных жителей и мигрантов, обвиняя при этом региональные власти в попустительстве иностранцам и в бездействии. Все вышесказанное ведет к росту социальной напряженности в обществе. Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан

По данным Управления по вопросам миграции МВД по Республике Башкортостан, за 4 месяца 2024 года на территории региона поставлено на миграционный учет 52 888 человек, 20 855 иностранных гражданам продлили срок своего пребывания в республике. Большинство поставленных на миграционный учет в Башкортостане – это граждане стран с безвизовым въездом. Наибольшее количество мигрантов прибыло из таких стран, как Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, Армения, Кыргызстан. Основная сфера их занятости – строительство, коммерческая деятельность, сельское хозяйство.

Согласно данным МВД, в регионе не зафиксировано каких-либо этнических анклавов, все пребывающие иностранные граждане распределяются по нескольким районам республики. Наиболее мигрантоемкими являются Уфа и Уфимский район.

Согласно результатам соцопросов, проведенных Центром гуманитарных исследований в январе 2023 года и в феврале 2024 года, фиксируется рост негативного отношения жителей республики к мигрантам. Более четверти опрошенных отмечают, что при встрече в повседневной жизни с трудовыми мигрантами испытывают опасения и настороженность. Каждый пятый житель республики пытается всячески ограничивать дружбу своего ребенка/внука с детьми иностранцев. Но насколько оправдана такая настороженность жителей республики? Мы попросили директора Центра гуманитарных исследований Минкультуры республики прокомментировать исследования, проведенные центром.

Я вообще зайду на эту проблему в целом. Состояние межнациональных отношений в целом сегодня в стране стабильное, как и в Республике Башкортостан. Вместе с тем в последнее время отдельные деструктивные организации и лица пытаются вбить клин в состояние межнациональных отношений. Соответственно, отношения к мигрантам и миграционные отношения являются важной составляющей межнациональных отношений. И эти деструктивные структуры пытаются разогнать мигрантофобию в стране, ну и в республике в том числе. Осуществляются сегодня попытки. Но я думаю, что жителям республики не стоит опасаться. Мы жили и будем жить дружно вместе с нашими друзьями, партнерами из ближнего и дальнего зарубежья. Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан

О случаях, когда трудовые мигранты становились зачинщиками конфликтов, ссор, драк, респонденты чаще узнают из СМИ и социальных сетей или слышат от знакомых. Реальная картина криминогенности мигрантов в Башкортостане действительно отличается от той, которую навязывают масс-медиа и социальные сети. Это подтверждается статистикой правоохранительных органов.

За 6 месяцев текущего года в республике официально на миграционный учет поставлено свыше 80 тыс. человек. Повседневно реализуются мероприятия по удалению лиц, незаконно находящихся на территории страны. За первую половину текущего года выдворено и депортировано 350 таких нарушителей. Направлено около 1 тыс. представлений о неразрешении въезда, принято 70 решений о сокращении срока пребывания в стране, выявлено 5 фактов организации незаконной миграции. Что касается уровня криминальной активности среди приезжих из-за рубежа, он составляет менее процента, 0,6 % процента от общей преступности. Евгений Полтавец, заместитель министра внутренних дел по Республике Башкортостан

В республике нет такой критической ситуации с мигрантами. Во многом это благодаря тому, что у нас поликонфессиональный и многонациональный регион. Здесь уважительно относятся к традициям и верованиям православных и мусульман. Многовековая история совместного проживания сформировала иммунитет от ксенофобии. Люди с детства учатся общаться и уважать друг друга. И эти традиции добрососедства нужно поддерживать, в том числе и на государственном уровне. Особенно важно их прививать в учреждениях образования, что и отметил глава республики. Радий Хабиров призвал обратить особое внимание на культурную и социальную адаптацию иностранных студентов в республиканских университетах.

Их становится все больше и больше. Здесь важнейшее – адаптация. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В республике создана необходимая нормативно-правовая база для организации работы по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан. В госпрограмму «Реализация государственной национальной политики в Республике Башкортостан» включили подпрограмму «Обеспечение успешной социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Республике Башкортостан».

На сегодняшний день Дом дружбы народов Республики Башкортостан очень тесно работает с иностранными гражданами. Это не только мигранты, которые приехали сюда, живут, учатся или работают. Это все, кто действительно принял решение жить в республике. И прежде всего наши все мероприятия, их более тысячи в год проходит, направлены на адаптацию всех людей, которые проживают, то есть мы должны уважать культуру каждого народа. Каким образом мы еще с ними работу проводим? Не только через праздники, конечно же, фестивали, концерты, а сюда же входят наши круглые столы, где мы проводим личные беседы, индивидуально с каждым народом. Также мы проводим акции различные, это касаемо СВО – сбор гуманитарной помощи и плетение сетей. Потому что очень многие ребята, приехав сюда, не знают русский язык. И вот через какой-то труд физический мы их привлекаем к тому, что они начинают общаться. Эльмира Саматова, директор Дома дружбы народов Республики Башкортостан

Первичная организация, куда попадают иностранцы, – многофункциональный миграционный центр. Именно здесь приезжим гражданам оказывают различные виды услуг в режиме единого окна, что позволяет сделать миграционные потоки максимально прозрачными.

Здесь находится и полиция – управление по вопросам внутренней миграции, здесь находятся и медицинские учреждения, и образовательные учреждения, то есть можно получить первый срез человека, который прибыл в нашу страну. Также здесь смотрят здоровье, то есть выявляют какие-то хронические заболевания. Здесь посмотрели его документы, проверили их, не состоит ли в каких-либо базах данных, в розыске в своей стране или в международном розыске. Все это проверяется, смотрятся его дипломы, с которыми прибывает. Чтобы впоследствии уже он мог спокойно начинать адаптироваться в нашей стране. Эмиль Шаяхметов, заместитель руководителя многофункционального миграционного центра г. Уфы

Усиление работы республиканскими органами власти с мигрантами во взаимодействии с правоохранительными органами уже дают свои результаты. Так, по данным ФАДН России, количество информационных поводов по конфликтам в межнациональной сфере по сравнению с прошлым годом снизилось на 73%. При этом проблемы еще остаются, и потребность в трудовых ресурсах с каждым годом увеличивается. Экономика развивается, открываются новые предприятия, следовательно, нужно совместно с работодателями трудиться над адаптацией мигрантов.

В рамках заседания совета главой республики было поручено определить единый орган исполнительной власти, ответственный за координацию мероприятий по социальной и культурной адаптации иностранных граждан, выделить средства на финансовое обеспечение государственных программ и грантов, связанных с мероприятиями по социальной и культурной адаптации иностранных граждан, а также принять соответствующие муниципальные программы.

Что касается единого органа, здесь по-разному можно подойти, мы определенные изменения осенью предполагаем внести в структуру правительства республики. Может быть, отдельный орган создадим или добавим функционал в Минсоцтруда. По муниципальным программам в срок в течение месяца недостатки, которые есть, нужно исправить. По НКО у нас есть гранты Главы Башкортостана, часть этих денег должна пойти на адаптацию мигрантов. Там у нас порядка 300 млн идет на гранты. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан