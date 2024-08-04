Новые объекты и юбилейные сувениры: Уфа завершает подготовку к 450-летию

Финальную партию камня для колоннады на берегу Белой привезли в Уфу. Знаковое сооружение станет украшением набережной в районе Монумента Дружбы – строители собирают его из 300 различных элементов. Колоннада высотой 12 м и длиной 30 м – точная копия той, что находится в Сухуми.

Работа уже завершена более чем на 70%. Один за другим юбилейные объекты появляются в столице Башкортостана. Подарками для жителей станут новые спортивные объекты: центры борьбы, фехтования, комплекс сооружений для гребного слалома. В микрорайоне Кузнецовский затон появится самая большая школа в республике, а город украсят новые парки и скверы.

К юбилею Уфы Банк России выпустил юбилейную монету из серебра 925 пробы номиналом в 3 рубля. На лицевой стороне расположился герб России, а на оборотной – Советская площадь с памятником генерал-майору Минигали Шаймуратову.