В Башкирии будет тепло и дождливо

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды в Башкирии на ближайшие несколько дней.

По их данным, сегодня в республике пройдут кратковременные дожди и грозы, днем локально возможен град. Ветер юго-западный умеренный, с усилением при грозе до 18 м/с. Воздух прогреется до +21, +26 градусов.