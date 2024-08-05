В Башкирии будет тепло и дождливо

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды в Башкирии на ближайшие несколько дней.
По их данным, сегодня в республике пройдут кратковременные дожди и грозы, днем локально возможен град. Ветер юго-западный умеренный, с усилением при грозе до 18 м/с. Воздух прогреется до +21, +26 градусов.
Завтра и послезавтра, 6 и 7 августа, в некоторых районах региона все так же дождливо, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный. В ночное время суток столбики термометров поднимутся до +13, +18 градусов, а днем – до +23, +28 градусов.