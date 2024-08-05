Спортивный журналист из Башкирии Эдуард Хизбуллин погиб в ходе СВО

Особенности женского хоккея: я с девчонками всегда работаю по принципу, что они всё решают сами все-таки. Если в «Толпаре» или «Салавате» можно сказать: «Ты вот этим займешься», то в «Агидели» мы всё-таки идем по принципу того, чтобы они сами в раздевалочке решили, кто куда пойдет.

Эдуард Хизбуллин