Спортивный журналист из Башкирии Эдуард Хизбуллин погиб в ходе СВО

Накануне стало известно, что при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб Эдуард Хизбуллин – наш коллега, спортивный журналист, пресс-атташе из структуры хоккейного клуба «Салават Юлаев». Осенью в 2022 году он ушел добровольцем, не смог оставаться в стороне от своих товарищей.

Эдуард начал работать журналистом на телеканале БСТ, затем более 15 лет проработал в уфимских коллективах «Толпар» и «Агидель». В мае 22-го был признан лучшим комментатором Женской хоккейной лиги. Он любил свою профессию, жил хоккеем. Находясь в краткосрочных отпусках, посещал домашние матчи любимых команд. Разбирался в спорте, был добрым, отзывчивым и преданным другом, коллегой, товарищем. Эдуарду было 37 лет. У него остались две дочери, одна из которых играет в хоккей.

Особенности женского хоккея: я с девчонками всегда работаю по принципу, что они всё решают сами все-таки. Если в «Толпаре» или «Салавате» можно сказать: «Ты вот этим займешься», то в «Агидели» мы всё-таки идем по принципу того, чтобы они сами в раздевалочке решили, кто куда пойдет.

Эдуард Хизбуллин
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Пенальти