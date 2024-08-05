Спортивный журналист из Башкирии Эдуард Хизбуллин погиб в ходе СВО

Накануне стало известно, что при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб Эдуард Хизбуллин – наш коллега, спортивный журналист, пресс-атташе из структуры хоккейного клуба «Салават Юлаев». Осенью в 2022 году он ушел добровольцем, не смог оставаться в стороне от своих товарищей.
Эдуард начал работать журналистом на телеканале БСТ, затем более 15 лет проработал в уфимских коллективах «Толпар» и «Агидель». В мае 22-го был признан лучшим комментатором Женской хоккейной лиги. Он любил свою профессию, жил хоккеем. Находясь в краткосрочных отпусках, посещал домашние матчи любимых команд. Разбирался в спорте, был добрым, отзывчивым и преданным другом, коллегой, товарищем. Эдуарду было 37 лет. У него остались две дочери, одна из которых играет в хоккей.