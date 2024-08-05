В храмах Башкирии проходят службы, посвященные участникам СВО

За здравие и за упокой. В храмах республики проходят службы, посвященные участникам спецоперации. Таким образом, все четыре епархии Башкортостанской митрополии РПЦ поддержали инициативу главы республики, предложившего организовать определенное время в храмах и мечетях, чтобы помолиться о здравии наших защитников Родины и за упокой павших воинов.