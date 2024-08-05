В Уфе прошёл первый форум молодых врачей «Коллеги»

Профсоюз объединяет молодежь. В Уфе прошёл первый республиканский форум молодых врачей государственной системы здравоохранения «Коллеги». В мероприятии приняли участие проектные группы от всех медицинских округов республики – по пять врачей от медорганизаций в возрасте до 35 лет.

Каждая команда подготовила программу и презентацию для последующей защиты проекта по совершенствованию системы здравоохранения Башкортостана. Мероприятие организовано в целях усиления кадровой работы с молодыми специалистами госсистемы здравоохранения республики, обучения их «гибким» навыкам и проектной деятельности.