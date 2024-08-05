В Нефтекамске завершилась IХ Спартакиада пенсионеров Республики Башкортостан

Сборная команды Уфы замкнула тройку призёров на спартакиаде пенсионеров. В Нефтекамске завершилась IX Спартакиада пенсионеров Республики Башкортостан. На протяжении трёх дней 25 команд соревновались в личных и командных видах спорта. Мероприятие прошло в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» и в поддержку проекта «Старшее поколение».

По возвращении домой вновь за тренировки, ведь нужно провести работу над ошибками. Наиболее интересной и одновременно непростой выдалась комбинированная эстафета в последний день спартакиады. В этой дисциплине принимает участие вся команда. Здесь необходима быстрая и слаженная работа. Несмотря на трудности, представители столицы республики смогли вырваться вперёд и стать лучшими в эстафете.

Соревнования проходили в 8-ми дисциплинах: 5 в личном зачете и 3 в командном. В каждом коллективе по 8 представителей: 4 женщины и столько же мужчин. Плавание, легкая атлетика, настольный теннис и не только — всё это относилось к личным соревнованиям. Из уфимской команды чемпионом стал Зульфат Нигматзянов. Он показал лучший результат в шахматах.

Взаимопонимание — это, конечно, самое основное. Дружный коллектив, взаимопонимание, но оно вытекает из регулярных тренировок. А во время тренировок сплочение команды, понимание, чувство локтя и потом суммарный успех.

Зульфат Нигматзянов, бронзовый призёр IХ Спартакиады пенсионеров Республики Башкортостан

Помимо командной комбинированной эстафеты, каждый участник сдавал норматив ГТО, а также проверил меткость в дартсе. Спортсменов делили на две возрастные группы: до 70 лет и старше. В этом году самому взрослому участнику было 83 года.

Фото №1 - В Нефтекамске завершилась IХ Спартакиада пенсионеров Республики Башкортостан

Радует эта спартакиада тем, что, во-первых, рекордная по количеству команд, было 25 команд. И то, что появились новые звёзды. Люди переходят в пенсионный возраст, и появились очень интересные спортсмены.

Николай Ярославцев, председатель Совета ветеранов Орджоникидзевского района г. Уфы, тренер команды пенсионеров Республики Башкортостан

Для многих спортсменов спартакиада пенсионеров уже стала главным и ежегодным событием. Так и для уфимки Ольги Валиуллиной. За её плечами уже 3 спартакиады, и каждое свое выступление она завершает победой в плавании.

Уфимская волна

Дело в том, что есть понятие «старость» и «старение». Старость — это естественный процесс, а старение — это физиологический процесс. Можно стареть красиво, молодо, быстро, активно, интересно, а можно просто сдаться, отпустить лапки и сидеть спокойно ждать, пока закончится твой жизненный путь.

Ольга Валиуллина, бронзовый призёр IХ Спартакиады пенсионеров Республики Башкортостан

На первой строчке расположился город Нефтекамск, на втором месте Салават, тройку замкнула команда столицы Республики. По итогам соревнований была сформирована сборная. Она в сентябре отправится на третий этап спартакиады пенсионеров России в город Кемерово.

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