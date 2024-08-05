В Нефтекамске завершилась IХ Спартакиада пенсионеров Республики Башкортостан

Сборная команды Уфы замкнула тройку призёров на спартакиаде пенсионеров. В Нефтекамске завершилась IX Спартакиада пенсионеров Республики Башкортостан. На протяжении трёх дней 25 команд соревновались в личных и командных видах спорта. Мероприятие прошло в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» и в поддержку проекта «Старшее поколение».

По возвращении домой вновь за тренировки, ведь нужно провести работу над ошибками. Наиболее интересной и одновременно непростой выдалась комбинированная эстафета в последний день спартакиады. В этой дисциплине принимает участие вся команда. Здесь необходима быстрая и слаженная работа. Несмотря на трудности, представители столицы республики смогли вырваться вперёд и стать лучшими в эстафете.

Соревнования проходили в 8-ми дисциплинах: 5 в личном зачете и 3 в командном. В каждом коллективе по 8 представителей: 4 женщины и столько же мужчин. Плавание, легкая атлетика, настольный теннис и не только — всё это относилось к личным соревнованиям. Из уфимской команды чемпионом стал Зульфат Нигматзянов. Он показал лучший результат в шахматах.

Взаимопонимание — это, конечно, самое основное. Дружный коллектив, взаимопонимание, но оно вытекает из регулярных тренировок. А во время тренировок сплочение команды, понимание, чувство локтя и потом суммарный успех. Зульфат Нигматзянов, бронзовый призёр IХ Спартакиады пенсионеров Республики Башкортостан

Помимо командной комбинированной эстафеты, каждый участник сдавал норматив ГТО, а также проверил меткость в дартсе. Спортсменов делили на две возрастные группы: до 70 лет и старше. В этом году самому взрослому участнику было 83 года.

Радует эта спартакиада тем, что, во-первых, рекордная по количеству команд, было 25 команд. И то, что появились новые звёзды. Люди переходят в пенсионный возраст, и появились очень интересные спортсмены. Николай Ярославцев, председатель Совета ветеранов Орджоникидзевского района г. Уфы, тренер команды пенсионеров Республики Башкортостан

Для многих спортсменов спартакиада пенсионеров уже стала главным и ежегодным событием. Так и для уфимки Ольги Валиуллиной. За её плечами уже 3 спартакиады, и каждое свое выступление она завершает победой в плавании.

Дело в том, что есть понятие «старость» и «старение». Старость — это естественный процесс, а старение — это физиологический процесс. Можно стареть красиво, молодо, быстро, активно, интересно, а можно просто сдаться, отпустить лапки и сидеть спокойно ждать, пока закончится твой жизненный путь. Ольга Валиуллина, бронзовый призёр IХ Спартакиады пенсионеров Республики Башкортостан