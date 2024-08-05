В Башкирии обильные дожди будут идти ещё неделю

Дожди в республике продолжаются и, по прогнозу, будут идти еще всю неделю. Местами — грозы и град. Порывы ветра до 18 м/с, ночью и утром на дорогах туман. Сейчас на контроле спасателей остаются две ситуации — это перелив дороги к садам «Козарез» и «Альбатрос» в Уфе и оползень при въезде в деревню Мурадымово в Бурзянском районе.
Подтопленных домов и придомовых территорий нет. В столице на месте дежурят сотрудники управления гражданской защиты для организации перевозки жителей. Дорогу Мурадымово — Старосубхангулово полностью открыли.
В связи с освобождением от воды дороги в детский лагерь «Чайка» в Стерлитамакском районе ситуация снята с контроля. Специалисты постоянно мониторят уровень рек и сброс воды на водохранилищах. Нугушский и Павловский водоемы сейчас находятся в режиме сброса, Юмагузинский и Нижнекамский — в режиме наполнения.
По Уфе наблюдается незначительное повышение уровня воды в Агидели в районе Монумента Дружбы — на 9 см, в Бирске — на 17 см. Но причин для волнения нет. Вместе с тем, уровень воды снизился на Белой в селе Бугульчан Куюргазинского района на 29 см, в Мелеузе — на 22 см и в реке Ай — на 20 см.