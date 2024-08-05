В Башкирии обильные дожди будут идти ещё неделю

Дожди в республике продолжаются и, по прогнозу, будут идти еще всю неделю. Местами — грозы и град. Порывы ветра до 18 м/с, ночью и утром на дорогах туман. Сейчас на контроле спасателей остаются две ситуации — это перелив дороги к садам «Козарез» и «Альбатрос» в Уфе и оползень при въезде в деревню Мурадымово в Бурзянском районе.

Подтопленных домов и придомовых территорий нет. В столице на месте дежурят сотрудники управления гражданской защиты для организации перевозки жителей. Дорогу Мурадымово — Старосубхангулово полностью открыли.

В результате обильных дождей в Бурзянском районе произошло смещение грунта с горы на дорогу между Байназарово и Мурадымово. Это место укрепили, привели в порядок. Сейчас по ней можно проехать. Этот вопрос на контроле руководства района. Айдар Кульсарин, начальник отдела капитального строительства при администрации Бурзянского района

В связи с освобождением от воды дороги в детский лагерь «Чайка» в Стерлитамакском районе ситуация снята с контроля. Специалисты постоянно мониторят уровень рек и сброс воды на водохранилищах. Нугушский и Павловский водоемы сейчас находятся в режиме сброса, Юмагузинский и Нижнекамский — в режиме наполнения.