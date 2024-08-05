Санавиация Башкирии совершила более 500 полётов

Спасение жизней и экстренная доставка тяжелых пациентов из дальних и труднодоступных районов в больницы Уфы для врачей и лётчиков санавиации — дело обыденное. Но за этим стоит ответственная и слаженная работа. Первый вылет врачей Башкортостана случился 4 года назад. Тогда при поддержке правительства и министерства здравоохранения республики было получено субсидирование, приобретен вертолет санавиации и начались спасательные полеты.

Звонок диспетчера, подготовка и вылет на место, где человек находится в опасности, а порой на грани жизни и смерти, чтобы оказать экстренную помощь. Задача всегда одна: доставить в больницу пациента быстро, а главное — живым.

На этот раз бригада врачей Республиканской клинической больницы имени Куватова экстренно отправилась в Илишевский район. Там их ждет пациентка с термическим ожогом туловища, верхних и нижних конечностей второй и третьей степени. Повреждено 25% поверхности тела. К слову, чаще всего повод именно такой.

Спустя несколько часов вертолет прибыл с пациентом. На каталке — женщина с бытовыми травмами. На месте ее ждет карета скорой помощи, чтобы доставить в Республиканский ожоговый центр для дальнейшего лечения. Это был уже 95-й вылет «крылатой» медицинской помощи в текущем году. А первый случился в 2020-м — именно тогда при поддержке правительства и министерства здравоохранения республики было получено субсидирование, приобретен вертолет санавиации и начались спасательные полеты.

Санавиация помогает врачам следовать «правилу золотого часа», когда человек активнее всего борется за жизнь после травмы или ухудшения самочувствия. Помощь, оказанная в первые 60 минут, увеличивает шансы спасти пациента. Поэтому и вылет санитарного рейса из аэропорта — приоритетен.

На борту — оборудование для искусственной вентиляции легких, дефибриллятор. По сути, это летающая реанимация. Ведь оказывать помощь приходится и в полете. Поэтому вертолет всегда должен быть наготове, полностью исправен, а всё медоборудование заряжено для спасения жизней. Каждый вылет — важный. Но у всех врачей и летчиков есть свой особенный и запоминающийся.