В Уфе проходит капремонт школ по программе «Развитие образования»

Обновленная уфимская школа № 119 — одна из шести в Башкортостане, которая откроет свои двери ко Дню знаний. Готовность объекта составляет более 70%. Всего по федеральной программе «Развитие образования» на 2024–2026 годы отремонтируют 31 школу. В 25 из них работы завершат в следующем году.

Новая школа — новые знания. В коридорах, классах и санузлах отштукатурили стены, а в медицинском и стоматологическом кабинетах уложили кафельные плитки. До неузнаваемости преобразится 119 школа, построенная более 30 лет назад.

Время идет, все меняется, хотелось бы обновления. Поэтому кровля текла, коммуникации устарели, алюминиевая проводка и т. п. — требовали капитального ремонта. В этом году поучаствовали в данной программе. В рамках данного проекта мы полностью обновляем всю инфраструктуру, все коммуникации, кровлю, полы, стены, потолки, классы меняем, приобретаем оборудование и учебную литературу. Альберт Нигматуллин, директор школы №119

С момента постройки капремонт здесь не проводили. Школа находилась в аварийном состоянии — вся электропроводка была алюминиевая, а значит, пожароопасная.

В данный момент заканчиваются фасадные работы входной группы, т. е. установка керамогранита, с завтрашнего дня приступаем к отделке крыльца, настил гранита, с задней части фасад закончен в полном объеме, параллельно работы ведутся. Электрика полностью заменена с алюминиевой на медную. В принципе, черновая вся выполнена, осталось установить светильники, накидать Армстронг. Илья Злыгостев, начальник строительного участка

Постепенно рабочие переходят ко входной группе. Что важно — для безопасности школьников на входе установят арочные металлодетекторы, а для маломобильных ребят уже смонтировали пандус.

Обновят не только школу — уже преображается прилегающая территория учебного заведения. Сейчас асфальтируют дорожки, устанавливают бордюры, демонтировали старые ограждения — появился новый забор.

Теперь дети будут учиться с еще большим удовольствием — на выделенные средства купили оборудование: интерактивные доски, ноутбуки, принтеры. Обновили и кабинет технологии — появились новые оверлок и 5 швейных машин. К слову, 119-я — не единственное образовательное учреждение, в котором проводят работы.

Одним из значимых объектов стала строящаяся в микрорайоне Кузнецовский затон крупнейшая школа республики. Ее сдадут в следующем году. На одном из оперативных совещаний Глава Башкортостана Радий Хабиров высоко оценил эффективность федеральной программы «Развитие образования».