В Уфе проходит капремонт школ по программе «Развитие образования»

Обновленная уфимская школа № 119 — одна из шести в Башкортостане, которая откроет свои двери ко Дню знаний. Готовность объекта составляет более 70%. Всего по федеральной программе «Развитие образования» на 2024–2026 годы отремонтируют 31 школу. В 25 из них работы завершат в следующем году.
Новая школа — новые знания. В коридорах, классах и санузлах отштукатурили стены, а в медицинском и стоматологическом кабинетах уложили кафельные плитки. До неузнаваемости преобразится 119 школа, построенная более 30 лет назад.
С момента постройки капремонт здесь не проводили. Школа находилась в аварийном состоянии — вся электропроводка была алюминиевая, а значит, пожароопасная.
Постепенно рабочие переходят ко входной группе. Что важно — для безопасности школьников на входе установят арочные металлодетекторы, а для маломобильных ребят уже смонтировали пандус.
Обновят не только школу — уже преображается прилегающая территория учебного заведения. Сейчас асфальтируют дорожки, устанавливают бордюры, демонтировали старые ограждения — появился новый забор.
Теперь дети будут учиться с еще большим удовольствием — на выделенные средства купили оборудование: интерактивные доски, ноутбуки, принтеры. Обновили и кабинет технологии — появились новые оверлок и 5 швейных машин. К слову, 119-я — не единственное образовательное учреждение, в котором проводят работы.
Одним из значимых объектов стала строящаяся в микрорайоне Кузнецовский затон крупнейшая школа республики. Ее сдадут в следующем году. На одном из оперативных совещаний Глава Башкортостана Радий Хабиров высоко оценил эффективность федеральной программы «Развитие образования».
За три года Башкортостан получит более трёх млрд рублей из федерального бюджета по программе капитального ремонта школ. Из них почти 1,5 млрд выделили на этот год. По итогам прошлого года, республика вошла в число лидеров страны по количеству построенных и отремонтированных школ и детских садов.