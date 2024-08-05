В Уфе открылся Штаб поддержки Айнура Шайнурова на должность Главы Башкирии

Общественный штаб поддержки кандидата на пост Главы Башкортостана Артура Шайнурова начал свою работу. В его состав вошли девять доверенных лиц, и все они полностью вовлечены в подготовку к предстоящим выборам. Главная задача — за оставшийся срок донести до избирателей максимум информации о программе кандидата, которого выдвинуло региональное отделение партии КПРФ.