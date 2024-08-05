В Уфе открылся Штаб поддержки Айнура Шайнурова на должность Главы Башкирии

Общественный штаб поддержки кандидата на пост Главы Башкортостана Артура Шайнурова начал свою работу. В его состав вошли девять доверенных лиц, и все они полностью вовлечены в подготовку к предстоящим выборам. Главная задача — за оставшийся срок донести до избирателей максимум информации о программе кандидата, которого выдвинуло региональное отделение партии КПРФ.
В открытом доступе уже размещена рекламная продукция, рассказывающая о деятельности партии в последние годы. Штаб активно готовит наблюдателей. Их отбирают из состава граждан, поддерживающих программу партии.
За пост Главы Башкортостана намерены побороться пять кандидатов. Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Радия Хабирова. Владимир Нагорный выступит от регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Депутат Госдумы Иван Сухарев был выбран на партийной конференции ЛДПР. КПРФ на выборах будет представлять депутат Горсовета Уфы Артур Шайнуров. От партии «Новые люди» за пост Главы Башкортостана намерен бороться предприниматель и юрист Ильшат Тимерьянов.
Выборы главы Башкортостана пройдут с 6 по 8 сентября. В Уфимском районе организуют дополнительные выборы в Госсобрание. Также в регионе будут избирать депутатов в Советы районов, городов и сельских поселений.