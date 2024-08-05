В Уфе прошёл товарищеский турнир по баскетболу «Уфимский рубеж»

В столице республики прошёл товарищеский турнир по баскетболу «Уфимский рубеж». Его приурочили к 450-летию города. В нём приняли участие четыре команды: три из Уфы и одна из Москвы. За победу бились звёзды российского баскетбола. В рамках турнира именитые спортсмены провели мастер-класс для начинающих баскетболистов.

Наставления от легендарных спортсменов и ценные подарки. Так прошел мастер-класс для начинающих баскетболистов под руководством Алексея Саврасенко и Николая Падиуса. Они провели разминку, работу с мячом и проработали бросковые упражнения. В завершении сыграли матч 5 на 5 и по традиции провели автограф-сессию для любителей баскетбола.

Всё очень понравилось, ребята молодцы, старались, выполняли все упражнения. И мы просто хотели показать ту тренировку, которую проводят профессионалы в командах. Алексей Саврасенко, заслуженный мастер спорта по баскетболу

Турнир по баскетболу стал первым мероприятием в рамках офицерской спортивной лиги Республики Башкортостан. В ближайшее время организаторы планируют проводить подобные соревнования по командным видам спорта.

Пропагандируется здоровый образ жизни, виды спорта, и в том числе идёт популяризация данных видов спорта, оздоровление среди офицеров, сотрудников правоохранительных органов и населения. Дмитрий Елинсон, председатель правления офицерской спортивной лиги Республики Башкортостан

«Динамо», «Башнефть» и «Витязь» — команды из Уфы, которые сразились с коллективом «Друзья из Москвы». По ходу товарищеского турнира молодые и начинающие игроки получили уникальный опыт матчей против мастеров баскетбола. По итогам победу одержала команда из Москвы. А лучшим игроком стал чемпион Европы по баскетболу Николай Падиус.