В Башкирии прошёл региональный этап марафона «Земля спорта»

В перерыве между состязаниями можно было увидеть показательные выступления, подготовленные самым сильным человеком Югры, победителем и призёром всероссийских и международных турниров по силовому экстриму Валерием Савиным. Звездные гости провели и зарядку. Хедлайнером мероприятия стало этно-шоу ZAINETDIN. Марафон организовывают в республике во второй раз.