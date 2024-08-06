В Башкирии прошёл региональный этап марафона «Земля спорта»

В Ишимбае прошёл региональный этап Всероссийского марафона спорта и здорового образа жизни «Земля спорта». Участники состязались в силовом экстриме, ГТО, семейных активностях, армрестлинге, мас-рестлинге, мини-футболе, волейболе.

В перерыве между состязаниями можно было увидеть показательные выступления, подготовленные самым сильным человеком Югры, победителем и призёром всероссийских и международных турниров по силовому экстриму Валерием Савиным. Звездные гости провели и зарядку. Хедлайнером мероприятия стало этно-шоу ZAINETDIN. Марафон организовывают в республике во второй раз.

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