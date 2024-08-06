В Башкирии объявили сбор охотничьих ружей для нужд СВО

В Башкирии объявлен сбор гладкоствольного оружия для нужд специальной военной операции. Об этом сообщает глава администрации Сибая Азамат Юлдашбаев в своих соцсетях. По его словам, это – просьба наших бойцов, которым необходимы многозарядные ружья и карабины.

Чиновник уточнил, что требуется оружие 12 калибра и патроны к нему с дробью № 1 или № 0. Оружие должно обязательно находиться в гражданском обороте.

Наши ребята оценили их эффективность в борьбе с беспилотными летальными аппаратами в зоне проведения СВО. Азамат Юлдашбаев, глава администрации Сибая

Для того, чтобы передать свое оружие для наших военнослужащих в зону СВО, необходимо обратиться в отдел лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии в Сибае.