В Башкирии идёт ремонт вентканалов в жилых домах

49 домов отключили от газоснабжения в этом году в республике. Причиной стала неисправность вентканалов и дымоходов, которые были обнаружены при плановых проверках. Сейчас ремонтные работы проведены во многих зданиях, восстановление подачи газа идет в 12 домах.

Ремонт вентканалов в этой квартире уже начался. Графики срывает дождь, ведь работы в том числе проводятся на крыше дома. То, что дымоход требует обновления, было обнаружено во время плановой проверки. Специалисты будут использовать метод футеровки.

Дому по проспекту Октября больше 60 лет. Перегородки между дымоходами уже в аварийном состоянии. Газ беспрепятственно перемещается по шахте, и есть риск отравления им. Подачу голубого топлива отключили в начале июня, горячей воды сейчас нет, но плита работает.

Отключение газа в таких рисковых ситуациях – обязательная процедура. Жильцам предложили оплату ремонта разделить на несколько частей, и хотя укрепление каналов – процесс недешевый, комфорт приоритетнее. Оплата за восстановительные работы ложится на плечи жильцов, так как вентканалы и дымоходы – общедомовое имущество.