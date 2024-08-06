Многодетный отец из Башкирии решил отправиться на СВО

На подмогу братьям. Многодетный отец Тимур Газизов долго готовил семью к своему решению отправиться на СВО. Он подписал контракт на военную службу. Жена и трое сыновей хоть и не сразу, но поддержали. Сам мужчина делится, что не мог остаться в стороне.
Пункт отбора на военную службу по контракту продолжает свою работу. Там принимают пребывающих в запасе, а также не проходивших военную службу, но получивших высшее или среднее профессиональное образование мужчин до 65 лет и женщин до 40 лет. Для поступления на контрактную службу необходимо обратиться в военный комиссариат по месту учета.
Кроме этого, в пункте отбора консультируют по вопросам о сроках и условиях прохождения службы в различных видах и родах войск, выплатах и мерах соцподдержки. К слову, сегодня разовая выплата для жителей Башкортостана, заключивших контракт с Минобороны, выросла до 1 млн 200 тысяч рублей.