Многодетный отец из Башкирии решил отправиться на СВО

На подмогу братьям. Многодетный отец Тимур Газизов долго готовил семью к своему решению отправиться на СВО. Он подписал контракт на военную службу. Жена и трое сыновей хоть и не сразу, но поддержали. Сам мужчина делится, что не мог остаться в стороне.

Пункт отбора на военную службу по контракту продолжает свою работу. Там принимают пребывающих в запасе, а также не проходивших военную службу, но получивших высшее или среднее профессиональное образование мужчин до 65 лет и женщин до 40 лет. Для поступления на контрактную службу необходимо обратиться в военный комиссариат по месту учета.