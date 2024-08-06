В Уфе по нацпроекту обновляют 29 км дорог

В столице Башкортостана обновляют 29 километров дорог. В Уфе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 12 участках ведется ремонт дорожного полотна, в том числе и на улице Благоварской в Нижегородке.

Специалисты обновили дорожное покрытие протяженностью более одного километра, обустроили обочину, тротуар, установили 20 люков. Сейчас ведется асфальтирование подъездных путей и установка семи остановочных павильонов, приобретённых за счет средств депутатов Горсовета Уфы.