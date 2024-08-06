Радий Хабиров провел встречу с главой Минсельхоза России

Поддержку сельхозпроизводителей и инвесторов обсудили сегодня Глава Башкортостана и министр сельского хозяйства России. Встреча Радия Хабирова и Оксаны Лут прошла в Москве. Стороны говорили о потенциале развития АПК региона. Башкортостан и дальше будет участвовать в программах поддержки производителей зерновых культур, средства на эти цели заложены.
Также Радий Хабиров отметил, что в регионе строится 5 больших молочных ферм. Инвесторы получат по федеральной программе возмещение на покупку дорогого оборудования после запуска производства. Оксана Лут отметила, что Башкортостан — один из важных регионов АПК. Год непростой для аграриев из-за климатических условий — встреча была нужна.