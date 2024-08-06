Рабочие места и инвестиции: как развивается Белебей

Новые рабочие места, рост объема производства и привлечение инвестиций. Такие преимущества дает компаниям Башкортостана нахождение на территории опережающего экономического развития. Особый режим налогообложения введен для резидентов в моногородах, чтобы снизить зависимость работников от градообразующих предприятий.

История предприятия «Наш хлеб» началась с маленькой печки. Сейчас семейный бизнес разросся до 11 магазинов в Белебее и ближайших районах. Секрет успеха в почитании традиций. Хлеб здесь пекут по многовековому рецепту.

В 2019 году предприятие стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития в Белебее. Это дает ряд преимуществ: льготную систему налогообложения, пониженные тарифы страховых взносов. Это позволяет снизить зависимость компаний от градообразующих предприятий в таких моногородах, как Белебей.

Первым предприятием, вошедшим в ТОСЭР в Белебее, стала «АММА» — организация по выпуску металлоконструкций. От деятельности предприятия зависит работа таких крупных заказчиков, как «Газпром» или «Роснефть».

А вот «Комбинат питания» является резидентом ТОСЭР с момента своего создания в 2020 году. Его задачей стала поставка полуфабрикатов в школьные столовые. Теперь предприятие кормит около десяти тысяч детей в Белебее и ближайших селах. Во время учебного года здесь производят до 6 тысяч котлет в день.

Территории с особым экономическим режимом созданы для привлечения инвестиций в приоритетные отрасли производства. В целом, Башкортостан в плане промышленной политики опережает ведущие регионы страны. Благодаря управленческой команде главы республики создаются и развиваются площадки для кооперации предприятий.

Мы сильны нашей развитой промышленной инфраструктурой. В Башкортостане действуют 12 индустриальных и 19 технопарков. Создано девять промышленных кластеров. По этому показателю мы первые в России. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Территории опережающего развития в Башкортостане создаются с 2015 года. Это действенный механизм повышения инвестиционной привлекательности региона. Помимо Белебея, особый режим налогообложения действует в Кумертау, Благовещенске, Белорецке и Нефтекамске.