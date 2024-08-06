«Сохранение культурных традиций»: эксперт о фестивале «Башкорт аты»

Сохранение национальных культурных традиций сейчас особенно важно, отметил в интервью нашему телеканалу директор Всероссийского научно-исследовательского института коневодства Александр Зайцев. И фестиваль «Башкорт аты» направлен в том числе на эти цели.

Международное мероприятие пройдет 15 и 16 августа на берегу озера Графское в Баймакском районе в третий раз. Программа будет состоять из четырех блоков: деловой, творческой, спортивной, а также выставки товаров местных производителей. Кроме того, планируется проведение шести видов скачек. Главный приз, как и в предыдущие годы, — автомобиль. Традиционно, самым зрелищным и массовым станет конный парад.

Для науки очень важно, что в рамках фестиваля проводится форум. Научный форум, который собирает специалистов по табунному коневодству, по селекции, по генетике производства. Конечно же, каждая встреча она заканчивается решениями для того, чтобы эффективно развивать табунное коневодство.

Александр Зайцев, директор Всероссийского научно-исследовательского института коневодства
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