«Сохранение культурных традиций»: эксперт о фестивале «Башкорт аты»

Сохранение национальных культурных традиций сейчас особенно важно, отметил в интервью нашему телеканалу директор Всероссийского научно-исследовательского института коневодства Александр Зайцев. И фестиваль «Башкорт аты» направлен в том числе на эти цели.

Международное мероприятие пройдет 15 и 16 августа на берегу озера Графское в Баймакском районе в третий раз. Программа будет состоять из четырех блоков: деловой, творческой, спортивной, а также выставки товаров местных производителей. Кроме того, планируется проведение шести видов скачек. Главный приз, как и в предыдущие годы, — автомобиль. Традиционно, самым зрелищным и массовым станет конный парад.