В Башкирии в селе Улукулево проходит капремонт Дома культуры

В селе Улукулево Кармаскалинского района проходит капитальный ремонт Дома культуры. Жителей ждет полностью обновленный ДК с новым оборудованием. Реконструкция проходит в рамках нацпроекта «Культура». Модернизация началась в марте и завершится в сентябре.

Несколько штрихов, и Дом культуры распахнёт свои двери. В Улукулево он был построен в 1976 году, и с тех пор капремонт не проводился. Протекала крыша, проваливался пол, а сейчас можно увидеть, что здание обрело новый облик.

Население Улукулево более 4000 человек. В сельском ДК занимаются порядка 200 ребят и взрослых, а также дети с ОВЗ. Есть танцевальные и музыкальные кабинеты, которые будут оснащены новым оборудованием и инструментами. Также обновили актовый и спортивный зал. На втором этаже ДК раньше был деревянный пол. Сейчас там уложена плитка и потолок, обновили и инженерные сети.

Общая стоимость работ — более 18 млн рублей, большая часть из которых выделена из республиканского бюджета. Обновленным здание жители увидят уже в сентябре. Новый культурный сезон улукулевцы встретят в модернизированном, светлом и уютном клубе.

Руководство республики уделяет особое внимание развитию культуры в Башкортостане и привлечению в сёла молодых специалистов. Именно на решение кадровой проблемы направлена программа «Земский работник культуры», реализуемая по инициативе Главы Башкортостана с 2021 года.