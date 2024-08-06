В Башкирии в селе Улукулево проходит капремонт Дома культуры

В селе Улукулево Кармаскалинского района проходит капитальный ремонт Дома культуры. Жителей ждет полностью обновленный ДК с новым оборудованием. Реконструкция проходит в рамках нацпроекта «Культура». Модернизация началась в марте и завершится в сентябре.
Несколько штрихов, и Дом культуры распахнёт свои двери. В Улукулево он был построен в 1976 году, и с тех пор капремонт не проводился. Протекала крыша, проваливался пол, а сейчас можно увидеть, что здание обрело новый облик.
Население Улукулево более 4000 человек. В сельском ДК занимаются порядка 200 ребят и взрослых, а также дети с ОВЗ. Есть танцевальные и музыкальные кабинеты, которые будут оснащены новым оборудованием и инструментами. Также обновили актовый и спортивный зал. На втором этаже ДК раньше был деревянный пол. Сейчас там уложена плитка и потолок, обновили и инженерные сети.
Общая стоимость работ — более 18 млн рублей, большая часть из которых выделена из республиканского бюджета. Обновленным здание жители увидят уже в сентябре. Новый культурный сезон улукулевцы встретят в модернизированном, светлом и уютном клубе.
Руководство республики уделяет особое внимание развитию культуры в Башкортостане и привлечению в сёла молодых специалистов. Именно на решение кадровой проблемы направлена программа «Земский работник культуры», реализуемая по инициативе Главы Башкортостана с 2021 года.
Как отметил Глава Башкортостана, культура не имеет границ. Это тот инструмент, который объединяет людей независимо от их гражданства, национальности, вероисповедания. Кроме того, республика не только сохраняет богатейшее культурное наследие, но и приумножает его, делая доступным для всех жителей и гостей региона.