Башкирский спортсмен стал обладателем титула чемпиона Азии

Артур Ханнанов вернулся из Индии, где прошли международные соревнования по шахбоксу. Это комбинация шахмат и бокса в чередующихся раундах. В финале спортсмен из Башкортостана встретился с представителем из Индии. Третий раунд Артур завершил досрочно, используя два нокдауна. Башкирский спортсмен был единственным представителем из России.

В шахбоксе Артур 2 года, до этого 10 лет он профессионально занимался боксом. В прошлом году на чемпионате мира в Италии он замкнул тройку призёров. Сейчас спортсмен в составе сборной страны готовится к новым стартам. В октябре пройдут планетарные состязания в Ереване.