В Уфе стартовал этап кубка России по шахматам

Вчерашний дебют — сегодня уже традиция. В столице Башкортостана стартовал этап Кубка России по шахматам — Мемориал Веры Пензиной. Эти соревнования впервые состоялись в августе прошлого года, Уфа подтвердила свой статус гостеприимной хозяйки с четкой организацией, чем заслужила проведение турнира повторно. Параллельно с сильнейшими спортсменками состязаются юные шахматисты в рамках первенства республики.

В этом королевстве есть место и большим, и маленьким. Шахматисты давно облюбовали Конгресс-холл, в котором проводят соревнования республиканского и российского уровня. Уфимский этап кубка страны среди женщин носит имя Веры Пензиной — в свое время она вернулась в шахматы после перерыва и доросла до уровня международного арбитра.

Два международных гроссмейстера, два международных мастера, шесть мастеров ФИДЕ — состав участников кубка России впечатляет. Всего представлено 16 регионов. Для воспитанниц башкирской школы это шанс испытать себя. Его не смогла упустить и 11-летняя Даша Зайцева, и опытная Роза Идрисова, которая выступает и среди ветеранов. Абсолютно все кубковые игры доступны в интернете.

Шахматы развиваются сегодня очень динамично, это говорит о том, что впереди будут победы. Кстати, очень достойно выступает наша сборная. Мы лидируем впервые в новой истории нашей республики. Это дорогого стоит. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан