В Башкирии в ближайшие дни сохранится дождливая, но теплая погода

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на ближайшие несколько дней. По их данным, сегодня в регионе пройдут кратковременные дожди, грозы, локально ливни и град. Ветер северный умеренный. Днем воздух прогреется до +21, +26 градусов.

Завтра, 8 августа, в ночное время суток ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем локально ливни и град. Ветер не изменит своего направления. Ночью +10, +15, днем +20, +25 градусов.