В Башкирии находятся на контроле две ситуации с подтоплениями

В Башкортостане на контроле находятся две ситуации, связанные с подтоплением автодороги в Уфе и сходом оползня в Бурзянском районе. Подтопленных домов и придомовых территорий нет.

Максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются на Белой в Бирске и в Уфе в районе Монумента дружбы. Вместе с тем, продолжается снижение уровней на реке Уфа в селе Ахлыстино и в деревне Укман Благовещенского района, в деревне Яман-Порт Нуримановского района.